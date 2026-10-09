La alcaldesa de Santiago lamenta que la muerte de Beiras "deja un hueco tremendo": "Ayudó a construir nuestro país"

Corona de flores en el acto de homenaje a Xosé Manuel Beiras en el Museo do Pobo Galego - CÉSAR ARXINA - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, lamenta que la muerte del histórico político nacionalista e intelectual galleguista Xosé Manuel Beiras "deja un hueco tremendo" en la ciudad de Compostela, en la que nació y "desde la que acabó teniendo una visión global, una perspectiva de toda Galicia".

"Fue una persona que amó Galicia, que trabajó por Galicia y que ayudó a construir nuestro país en todo lo largo de su vida", ha resumido la regidora en declaraciones a los medios en el acto de homenaje que se rinde este viernes a Beiras en el Museo do Pobo Galego.

Así, Sanmartín considera que se trata de una "pérdida irreparable" de "una persona única, irrepetible", con la que tuvo "el privilegio" de compartir militancia y "muchos espacios". "Es una persona profundamente humana, realmente brillante", valora.

Tras dar el pésame a su familia, ha llamado a "rendir honra" a Beiras, "una persona que amó Galicia". Recuerda que con él vivió "momentos absolutamente únicos", como el acto de 'Escritor na túa terra' en el que plantó un árbol en el compostelano parque de Galeras en 2025. También señala que "su amada Aurichu" fue reconocida como hija predilecta.

Finalmente, la alcaldesa ha querido "animar a la gente joven" a que lea los ensayos de Beiras, pues "son obras que abrieron caminos". Llama a "hacer un trabajo muy importante de divulgación, de conocimiento, de promoción de lo que él escribió, que al final escribió para Galicia".