Alcoa prevé concluir el rearranque de la planta de aluminio de San Cibrao el 7 de abril

Archivo - La fábrica de Alcoa, a 24 de enero de 2024, en San Cibrao, Lugo, Galicia (España). Alcoa solicitó el pasado 22 de enero a los trabajadores de la fábrica de San Cibrao y al comité de empresa “acordar retrasar” el arranque de la actividad en la pl - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), informa de que la empresa le ha trasladado que prevé concluir el 7 de abril el rearranque de las cubas de la planta de aluminio.

En un comunicado, el comité indica que así se ha concretado en una reunión informativa celebrada este miércoles.

Esta fecha llegará con retraso respecto al acuerdo de viabilidad firmado entre representantes de la empresa y de los trabajadores que fijaba la reactivación del 100% de las cubas para octubre de 2025. Este proceso se vio interrumpido por el apagón ocurrido en toda España el 28 de abril de 2025.

El proceso de rearranque se inició a comienzos de 2024, con la conexión a la red eléctrica de las dos primeras cubas de electrolisis tras los acuerdos alcanzados entre Alcoa y trabajadores.

Además, el comité también se refiere a la situación del equipo de trabajadores encargado del rearranque, de forma que los días de exceso de jornada generados este año se disfrutarán inmediatamente después del 7 de abril y, una vez disfrutados los días, volverán a sus turnos de origen.

Ante la solicitud del comité de reincorporar a los operarios de Electrodos desplazados a Electrolisis y así evitar despidos de trabajadores temporales formados y evaluados positivamente, "se recibe la negativa como respuesta".