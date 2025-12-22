Alegría entre los trabajadores de Bimba y Lola tras ganar el segundo premio de la Lotería de Navidad

1038048.1.260.149.20251222120749 Trabajadores de Bimba y Lola celebran haber ganado el Segundo Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alegría entre los trabajadores de la sede central de Bimba y Lola, ubicada en Vigo, tras resultar agraciados con el segundo premio de la Lotería de Navidad, que cayó en el número 70.048, el que jugaba la empresa.

Dotado con 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo, la firma propuso ese número a sus trabajadores de oficinas y tiendas de toda España para jugar esta Navidad, repartido en participaciones de 5 euros.

Así, los empleados tenían que comprarlo a través de la aplicación oficial de Loterías. Los que lo han hecho, la gran mayoría, han ganado al menos 31.250 euros por papeleta.

Esta mañana, la sede central de la empresa ha acogida una gran fiesta, con decenas de trabajadores que han salido a celebrarlo con la prensa. Champán, gritos y sobre todo mucha alegría inundaron las instalaciones de la Avenida de Madrid de Vigo.

Las trabajadoras han comentado que cuando salió el premio, poco después de las 09.30 horas, comenzó a escucharse un murmullo en las oficinas, que poco a poco fue creciendo. "Parecía que a alguien le había tocado la lotería, pero no me imaginaba que fuese a toda la empresa", subrayaba una de las empleadas.

"Cuando lo dijeron pensé que era broma y lo primero que hice fue ir a buscar en el correo el comprobante para cerciorarme de que realmente lo había comprado", indicaba otra trabajadora de Bimba y Lola.

Algunas se acordaban de aquellos compañeros que en esta ocasión no habían comprado el número, pero "son los que menos" ya que "la mayoría" lo tienen. Muchas indicaban que este dinero les ayudará para realizar un viaje "enorme" o servirá para "cambiar de coche".

Se da la casualidad de que una de las becarias de la firma estaba este lunes de cumple, por lo que no podía tener un mejor "regalo". Además, ella ha reconocido, emocionada, que era la primera vez que jugaba a la lotería.

Bimba y Lola dispone de unos 1.000 empleados en sus tiendas y cerca de 450 en sus oficinas, por lo que la suerte ha sido repartida por todo el país.

Precisamente en una de las tiendas de Bimba y Lola de Santiago, las trabajadoras eran todo sonrisas. La encargada del establecimiento ha asegurado que todas sus compañeras han comprado el número ganador del segundo premio de la Lotería de Navidad, el 70.048.

"Al final es eso: somos gente trabajadora y todo el mundo tiene hipotecas, tiene cosas que pagar, hijos y demás...", ha celebrado la encargada, quien también ha adelantado que el dinero servirá para "tapar agujeros, como las hipotecas o cambiar el coche". "La verdad es que estamos muy felices y hoy vamos a trabajar con otra alegría", ha concluido.