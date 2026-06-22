Alfonso Rueda, sobre la condena a Ábalos: "Si Sánchez cree que todo esto es ajeno a él, se equivoca"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que es de "sentido común" que la condena a 24 años de prisión al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tenga "consecuencias políticas" y ha señalado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que "todo esto es ajeno a él, se equivoca".

A preguntas de los medios este lunes tras la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, el titular del Gobierno gallego ha remarcado que "la inmensa mayoría" está de acuerdo en que la sentencia tiene que tener "responsabilidades políticas", pero el Gobierno "está fuera de la realidad".

"Era el número 2 del PSOE, el 1 en su funcionamiento diario, uno de los ministros más potentes del gobierno de Sánchez, además detrás vino Santos Cerdán. Todo lo que estábamos conociendo, el expresidente Zapatero, respetando la presunción de inocencia en las instituciones, tan contundentes, está claro que tiene que tener consecuencias políticas", ha reflexionado.

En esta línea, ha subrayado que "otra cosa" es que "el instinto de supervivencia de una sola persona" le haga pensar que "no tiene por qué hacer nada".

"ESTÁ FUERA DE LA REALIDAD"

Además, ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que si cree que "esto no le afecta" y que los españoles pensarán que "no tiene nada que ver con él, se equivoca".

También ha puesto el foco en la "imagen en el exterior", lo que ha ejemplificado con la dimisión del primer ministro de Reino Unido, "que se ve falto de apoyo por circunstancias seguro que mucho menos graves y con menos incidencias" que las causas alrededor del Gobierno español.

"Todo lo abierto hace más que justificado que a los españoles se nos dé voz y poder decidir si podemos seguir así y si queremos un cambio político", ha subrayado Rueda, que ha vuelto a reiterar que si Pedro Sánchez piensa que "todo esto es ajeno a él, se equivoca y no está en la realidad".