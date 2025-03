Alfonso Rueda reitera en Montevideo las "muchísimas ventajas" de Mercosur: "Estoy convencido de que saldríamos ganando"

El presidente de la Xunta se reúne con el presidente de Uruguay, Yamadú Orsi

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reiterado este lunes en su visita a Montevideo que Galicia, "como comunidad exportadora", ve "muchísimas más ventajas en Mercosur que los incovenientes o reticencias que se pueden dar en algunos sectores". "Estoy convencido de que saldríamos ganando", ha afirmado.

Allí, el líder del Gobierno gallego se ha reunido con el recientemente investido presidente de Uruguay, Yamadú Orsi, al que ha trasladado el interés de Galicia en "mantener las mejores relaciones posibles para reforzar los vínculos entre territorios".

En esta línea, considera Rueda que Mercosur jugará un papel fundamental. "Vemos todo lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento de Mercosur como una oportunidad comercial para Galicia desde el punto de vista de la exportación (...) y, para Uruguay, como puerta de entrada en Europa de todas las mercancías", ha señalado.

Ha apuntado además que Galicia, al tratarse de una región costera con "excelentes puertos" y estar "muy bien comunicada con el resto de España y con el resto de Europa", sería una "magnífica plataforma logística" para la entrada de mercancías de este país hacia el continente europeo.

"Insisto en que Mercosur es una enorme oportunidad y yo espero que, cuanto antes, las últimas reticencias que pueda haber en algún país de la Unión Europea se solventen para que esté plenamente operativo", ha deseado, añadiendo además que habría empresas gallegas interesadas "si se estableciese un canal de libre comercio".

En este sentido, Rueda ha alabado la estabilidad jurídica de Uruguay para realizar exportaciones y, desde el punto de vista de Uruguay a Europa, ha reiterado el ofrecimiento de "grandes ventajas" en cuanto a disposición de suelo industrial y de infraestructuras, entre otros "para establecer ese puente para a partir de ahí conectarse con el resto de Europa".

LA FUERZA DE LA COMUNIDAD GALLEGA

Así mismo, Rueda ha explicado que han hablado sobre la "fuerza de la colectividad" gallega, muy numerosa en Uruguay. El presidente de la Xunta ha animado a mantener viva la cultura gallega y el patrimonio cultural y lingúístico que "enriquece también la cultura de este país".

De hecho, la siguiente parada en la visita de Alfonso Rueda a Montevideo es la feria de empleo en la que la Xunta de Galicia busca presentar a la comunidad como "una tierra abierta, de oportunidades".

"Galicia que fue durante mucho tiempo tierra de migración, pues ahora esta Galicia potente, que se ha modernizado muchísimo en los últimos años se abre especialmente a los descendientes de gallegos que tanto hicieron por construir Galicia, cuando Galicia más lo necesitaba, se abre para ofrecerles oportunidades de empleo, de residencia a todos aquellos que estimen oportuno volver a la tierra de sus antepasados", ha indicado.

Dado que en 2027 volverá a celebrarse un Año Santo, el responsable del Gobierno gallego ha invitado al presidente Orsi a que haga el Camino de Santiago, como ya lo hizo el presidente Mujica en su momento. Siendo así también uno de los miles de uruguayos que realizan la ruta jacobea; 5.000 el año pasado con la Compostela retirada.

CASA GALICIA

Por otra parte, el presidente Rueda ha confirmado que ha hablado con el gobernante uruguayo sobre la situación de la Casa Galicia, mostrando su intención de "continuar preservando" el legado cultural de la asociación. Para ello, ha recordado que la Xunta adquirió determinados bienes.

"Ya otros temas de carácter asistencial, entendemos que son temas que tienen que ver con el Gobierno uruguayo y ahí no podemos inmiscuirnos. No lo hicimos durante todo el proceso y lógicamente ahora con más razón no hacerlo", ha aseverado.