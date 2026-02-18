Allegue pide "sentido común" y censura la "hipocresía" de la Sareb que "niega" viviendas a la Xunta

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, en O Carballiño (Ourense) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, ha hecho un llamamiento al Gobierno central en relación con la adquisición de viviendas de la Sareb o banco malo, al asegurar que esta opción se le "niega" a la Xunta "bajo la hipocresía de decir que serán adjudicadas a Sepes o a Casa47".

"Estas viviendas que están siendo adjudicadas a Casa47 no se están adjudicando a inscritos en el registro de demandantes, no se están calificando como viviendas de promoción pública y no se están adjudicando en alquileres asequibles, sino todo lo contrario", ha aseverado Allegue, en declaraciones a los periodistas en un acto en O Carballiño (Ourense).

De hecho, la titular de Vivenda ha apuntado a "un ejemplo" de lo que a su juicio ocurre, que son las viviendas de Casa47 en Vigo, "que se alquilarán por más de 800 euros frente a 150 si fueran de promoción pública".

La conselleira ha recordado que el Gobierno gallego compró 22 viviendas de la Sareb y "ahora mismo están calificadas como públicas, están alquiladas, tienen inquilinos ya".

"Ahora la Sareb nos niega la compra de nuevas viviendas de promoción publica bajo la, si me permites, hipocresía de decir que serán adjudicadas a Sepes o a Casa47", ha afirmado, antes de pedir "sentido común" y "hechos" en materia de vivienda.

VISITA A O CARBALLIÑO

Este miércoles, la conselleira ha visitado en O Carballiño una de las viviendas incorporadas al parque público residencial gallego al amparo del ejercicio del derecho de tanteo por parte de la Xunta.

La mayor parte de las viviendas adquiridas fueron construidas por el propio Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), como el caso de la visitada, y adjucidad en su día en régimen de compraventa.

La responsable de Vivenda ha explicado que esta actuación fue posible por la modificación normativa que otorga al IGVS preferencia en la adquisición de viviendas de protección pública en segundas transmisiones, es decir, inmuebles que ya fueran habitados por familias adjudicatarias y que, transcurrido el plazo legal, se pusieron a la venta.

En total, la Xunta adquirió 80 viviendas que pasan a formar parte del parque público con carácter permanente y que serán destinadas al alquiler asequible a través del registro único de demandantes de vivienda.

La operación de adquisición de estas viviendas supuso una inversión de 5,2 millones. Además, están pendientes de formalizar las escrituras de otras siete viviendas más, por un importe superior a los 415.000 euros, cuya adquisición ya está prevista.

La mayor parte de los inmuebles recuperados --58 en total, 11 de ellos en la provincia de Ourense-- fueron promovidos en su día por el propio IGVS y adjudicados en régimen de compraventa.

Con el paso del tiempo, los propietarios comunicaron su intención de venderlos y el IGVS ejerció su derecho de tanteo a los precios establecidos por la normativa vigente. La inversión fue de 3,2 millones.

En lo que respecta a las viviendas procedentes de la Sareb, el IGVS adquirió 22 viviendas por más de 2 millones, ubicadas en A Coruña, Cee, Lugo y Sarria.