Ana Miranda (BNG) se reivindica como "única oportunidad" de "escaño" gallego

Siente "orgullo" del trabajo sobre el Alvia y rechaza que lo use políticamente y tacha de "maleducado" a Feijóo por equiparar BNG y Vox

Defiende un giro en el destino de los fondos europeos: "Creo que tenemos que invertir mucho más en lo social que en infraestructuras"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada --en los últimos 14 meses-- y candidata del BNG, Ana Miranda (Cuntis, 1971), se reivindica como la "única" posibilidad de que una "mujer gallega" pueda entrar con escaño en el próximo Parlamento Europeo tras las elecciones del 26 de mayo y, por eso, llama a "concentrar" el voto en su candidatura frente a --sin mencionarlas-- otras como En Marea. "Creo que hay una oportunidad de aglutinar el voto para ser un escaño sin ataduras. La única oportunidad de representación propia (de Galicia) es el BNG, es una cuestión aritmética", ha aseverado.

Así, en una entrevista concedida a Europa Press, ha advertido de que "la división puede provocar que no haya escaños nacionalistas y dejar fuera a Galicia", como ha ocurrido --mencionó-- con el Congreso, por lo que "sabiendo lo que sabemos y lo que conocemos" --dijo-- ha hecho "un llamamiento a la gente que sienta el país". "Lo digo con humildad, será la única oportunidad de tener escaño", ha aseverado.

Tras la aprobación en el Parlamento Europeo de la resolución en la que se insta a ilegalizar las fundaciones que ensalcen el fascismo, Ana Miranda considera que la Comisión Europea "debería dar un paso adelante". "Debería instar al Gobierno español a prohibir la Fundación Franco. Habría que promover su ilegalización, sin duda", ha remarcado la eurodiputada, quien, convencida de que podrá tener representación los cinco años si se "aglutina el voto", ha afirmado que el suyo será el "escaño útil y solvente".

La cuestión de la memoria histórica es, de hecho, uno de los temas que el BNG incluye en su programa electoral y, en este sentido, la eurodiputada ha hecho "un llamamiento" a apostar por su candidatura, porque la ley D'Hont "podría dar el escaño a la extrema derecha".

Y es más, ha considerado que el huso horario en Galicia --otra propuesta que lleva el Bloque en el programa electoral-- debería ser "revisable" solo por el hecho de que "fue impuesto por la dictadura" para igualarse a la "Alemania nazi". "Hay que analizarlo de forma científica, con trabajo, pero creo que la inclusión en el programa de las europeas abre la puerta a un debate", ha defendido.

FEIJÓO, UN "MALEDUCADO"

Ana Miranda ha advertido de que el "fascismo hay que combatirlo, plantarle cara". "Nos están atacando, a los inmigrantes, a las mujeres...", ha incidido. A la pregunta de qué le parece que el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, equipare el BNG y Vox, la dirigente nacionalista ha sido tajante: "Está siendo muy maleducado, un maleducado porque decir eso es pasar todos los límites del respeto político".

"Comparar un partido antifascista, feminista, ecologista, pacifista, con poso en el país, que lucha contra el franquismo, como nosotros, con Vox...", ha reprobado, para certificar que son "muy diferentes" y señalar que le parece "muy desagradable" esa equiparación. "¡Hombre, por favor! No nos compare", ha resuelto Ana Miranda.

En esta línea, la dirigente nacionalista ha apelado a que el BNG "tiene una tradición de ir en coalición" en las elecciones europeas y ha defendido la alianza con ERC y EH-Bildu, que "están teniendo un gran resultado electoral", puesto que eso, argumentó, permitirá ganar votos para su escaño.

Por ello, ante las críticas del PP por esta coalición, Miranda ha considerado que "le interesa hablar" de ella "porque el escaño del BNG los puso contra las cuerdas en el Parlamento Europeo y demuestra que realmente les hace daño", en asuntos como el del Alvia. "Cuando quiera, le reto a un debate sobre el Alvia", propuso.

"ORGULLO" PERO "NO USO POLÍTICO" DE ANGROIS

Precisamente, sobre el accidente del tren Alvia en Angrois en julio de 2013 --en que 80 personas fallecieron y 144 resultaron heridas--, Ana Miranda ha señalado que "es uno de los trabajos" de los que se siente "más orgullosa en la vida política". "Es una entrega a una causa que, de alguna manera, va más allá de lo político, me siento orgullosa de haber estado a su lado (de las víctimas) y sobre todo, de ser útil, incluso cuando no teníamos escaño", ha reivindicado.

Así, ha dicho que le "gustaría continuar" en el Parlamento Europeo para "llegar al final" de lo ocurrido en el accidente y para que "se cumplan" las evaluaciones de riesgos y se aplique la legislación. "Hubo interés (de PP y PSOE) de callar las cosas y esto es un caso de libertad y de justicia", ha enfatizado.

Preguntada por si le pueden acusar de utilizar políticamente el accidente de Angrois, Ana Miranda lo ha rechazado de plano. "No uso políticamente nada, lo que hago es mi trabajo; mi trabajo es ser útil para el pueblo gallego, para que los gallegos tengan una respuesta; si no fuera por mí, por llevar las víctimas allá y todos juntos en equipo, la Audiencia Provincial no reabriría la causa. Esa utilidad está ahí", ha defendido.

De hecho, ha asegurado que ella misma propuso, en 2015, cuando las víctimas de Angrois fueron a Bruselas, que "tenían que reunirse con todos los grupos políticos y toda la representación de la Eurocámara". "No quería tener el protagonismo, pero al final llevé yo el tema, nadie más se metió", ha remachado.

FONDOS SOCIALES Y NO INFRAESTRUCTURAS

Durante la entrevista con Europa Press, Ana Miranda también se ha pronunciado sobre los "retos" para esta legislatura. Entre ellos, ha incidido en la necesidad de "controlar" el uso de los fondos europeos, ya que advierte de la "mala" utilización en cuestiones como los bosques. "No se puede seguir financiando la eucaliptización", ha denunciado.

El reto demográfico y la necesidad de "un programa de choque ya" para la pesca gallega, especialmente defendiendo la artesanal, son otros de los asuntos citados por Ana Miranda, quien ha advertido de que se "debería estar preparando con un plan de choque interno" el Brexit. En este sentido, cree que hay que contemplar los sectores productivos y las exportaciones de ámbitos como el textil, pero también la libre circulación de personas.

Sobre el declive poblacional, Miranda ha reclamado "coger el toro por los cuernos", si bien ha manifestado que el trabajo realizado por el grupo al que ella está adscrito --Los Verdes-ALE-- ha permitido que "el Estado español puede recibir un 5 por ciento" más de fondos y "por primera vez es una prioridad europea".

Al hilo de ello, ha indicado que hasta ahora los fondos europeos "se estaban gastando en infraestructuras" y, si bien es partidaria de acabar lo que tiene que ver con el saneamiento, cree que hay que "dejar las grandes infraestructuras" y apostar por que Europa se implique en los servicios sociales y en atender la despoblación.

"Creo que tenemos que invertir mucho más en lo social que en infraestructuras", ha considerado Ana Miranda, quien ha sostenido que los fondos europeos deben servir para apoyar a entidades sociales, aligerar las cargas familiares y atender a la conciliación.

En cuanto a al Política Agraria Común (PAC) ha manifestado que es otra de las cuestiones pendientes para esta nueva legislatura y ha reclamado que además del sector ganadero, "hay un sector excluido, que es el de la huerta, una alternativa para mucha gente" que se debe incluir.