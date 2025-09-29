Aparecen pintadas racistas al lado de una mezquita de Lugo

Esta acción se suma a los dos ataques vandálicos que sufrió la sede del PSOE provincial en los últimos días

LUGO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las inmediaciones de la mezquita As-Salam, situada en la zona norte de la ciudad de Lugo, han sido objeto de pintadas insultantes y símbolos de inspiración nazi.

En la madrugada de este lunes han aparecido pintadas frases en las que se podía leer "moros de mierda", que fueron realizadas durante la noche en una fachada de la calle Túnel de Oural próxima. Se trata del primer ataque de estas características del que se tiene constancia en la zona.

De hecho, en el barrio existe una amplia comunidad islámica, "totalmente integrada", como señalan, que vive en paz con todos sus vecinos. Afirman no sentir miedo, ya que además de ser la primera vez que se produce, no existen razones para enturbiar una relación que es buena con el resto de residentes da zona.

PINTADAS EN LA SEDE DEL PSOE

Este episodio se suma a otros incidentes recientes dirigidos contra el PSOE. En concreto, en los últimos días, la sede socialista en Lugo ha sido objeto de dos actos vandálicos, ambos con mensajes de odio y referencias de extrema derecha. En uno de ellos apareció la pintada "Perros, Vox es la solución", evidenciando un clima de tensión que preocupa tanto a vecinos como a representantes políticos.

Las autoridades locales condenan enérgicamente estos actos, que consideran una amenaza directa contra la convivencia y la tolerancia, y mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables.