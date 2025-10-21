La app de citas Tinder ya está disponible en gallego. - TINDER

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La app de citas Tinder ha incorporado once nuevos idiomas a su plataforma, entre ellos el gallego. Una actualización que, destaca la empresa, supone un "hito clave" en su compromiso por "fomentar la inclusión" y por la "equidad lingüística".

Según han explicado desde la compañía, Tinder está presente en más de 190 países y disponible ahora en 60 idiomas, reforzando así su "ambición de ser la aplicación de citas más inclusiva y accesible del mundo".

Con esta última ampliación, los usuarios podrán utilizar Tinder en albanés, azerí, euskera, bosnio, birmano, gallego, georgiano, jemer, lao, macedonio y suajili.

"El idioma es algo profundamente personal: moldea cómo nos expresamos, cómo nos conectamos con los demás y cómo nos sentimos reconocidos. Al sumar el gallego a Tinder, ayudamos a que más usuarios puedan vivir la experiencia de las citas de una manera auténtica y en su propia voz", ha explicado el Senior Manager de Globalización y Crecimiento Internacional en Tinder, Kenny Mayo Imery.