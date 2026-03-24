Aprobada sin votos en contra la modificación de la Ley de Salud para hacer frente a agresiones a sanitarios

Archivo - Varias ambulancias en las Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, a 3 de febrero de 2025, en A Coruña, Galicia. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado la modificación de la Ley de Salud de Galicia por la que se establecen medidas de prevención de las agresiones a sanitarios, una norma que para la oposición "no va a la raíz del problema": "el deterioro del sistema sanitario".

Al igual que sucedió en la Comisión 5ª de Sanidade, el texto ha contado con el voto favorable del Grupo Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG y el diputado de Democracia Ourensana se han abstenido.

Para la diputada del PSdeG Elena Espinosa, la norma "no ataca al problema de raíz" que, en su opinión, "no se abordará mientras la Xunta no apueste por reforzar las plantillas, reducir las listas de espera y mejorar los tiempos de atención".

También Montse Prado (BNG) ha reprochado que la modificación "se queda en punir" y "no protege realmente a los profesionales" que, ha insistido, "se protegen con recursos, medios y tiempo para atender a los pacientes".

Del mismo modo se ha expresado el diputado de DO, Armando Ojea, que ha lamentado que se establezcan "medidas meramente coercitivas" y "a posteriori", por lo que ha instado al Gobierno gallego a ir a "la raíz del problema" y a apostar por "mejorar la Atención Primaria, las Urgencias y los servicios para que no se den estos casos".

Por el contrario, Encarnación Amigo (PPdeG) ha destacado algunas de las medidas incluidas, reivindicando que "ha habido diálogo y cesiones" con la oposición y "ganas de llegar a acuerdos" ante una tendencia "preocupante".

Por último, ha tomado la palabra el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha agradecido a los grupos "el compromiso y responsabilidad institucional" y ha puesto en valor que con la norma que se aprueba "se eleva al máximo rango la prevención y protección frente agresiones a todo el personal del sistema gallego de salud" y cumple el objetivo de "proteger a quien cuida".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)