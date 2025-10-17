Aprobados los presupuestos de la Xunta para 2026, que ascienden a 14.240 millones, un 2% más

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión extraordinaria del Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha aprobado en una reunión del Consello de carácter extraordinario el proyecto de ley de presupuestos para el año que viene, que finalmente asciende a 14.240 millones, un 2% más.

Si bien el techo de gasto asciende a 14.177 millones (+1,6%), el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha destacado que el dato sube respecto a verano en 63 millones porque se incorporan recursos finalistas como los derivados de la reprogramación de fondos de cohesión y también para la recuperación contra los incendios.

Por su parte, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha recordado que "por primera vez en la historia" de Galicia sus cuentas "superan la barrera de los 14.000 millones" y son unos presupuestos "nuevos, para un nuevo escenario".

Al respecto, ambos mandatarios han resaltado el fin del mecanismo de recuperación y resiliencia, por lo que "se abre un nuevo escenario que obliga, y las circunstancias financieras lo permiten, a hacer un esfuerzo suplementario para poder sustiruir con fondos propios ese término progresivo de los fondos europeos".