Arranca la manifestación contra Altri en Santiago: "Marcará un antes y un después"

Miles de personas recorren a esta hora las calles de Santiago de Compostela para protestar contra el proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo).

Bajo el lema 'A Xunta non pode calar todo un país. Altri Non', la manifestación ha partido de la Alameda compostelana en torno a las 12,00 horas y los asistentes ya recorren las calles del centro de la capital gallega hasta llegar a la Praza do Obradoiro.

En declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, la presidenta de Ulloa Viva, Marta Gontá, ha asegurado que "este proyecto va en contra de la mayoría social de Galicia".

"Nuestras hijas van a heredar una ría productiva, una tierra fértil, aire limpio y agua limpia, no es negociable" , ha aseverado Gontá.

Asimismo, el presidente de PDRA, Xaquín Rubido, ha hecho hincapié en que la manifestación de este domingo va a ser "algo singular y algo importante que va a marcar un antes y un después"

Con todo, han sido varios los líderes políticos que se han sumado a esta manifestación, entre ellos, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la viceportavoz del Grupo Socialista, Lara Méndez, el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López y el diputado de Sumar por A Coruña, Manuel Lago, entre otros.