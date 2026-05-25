Arranca la vacunación frente al virus del papiloma humano a los varones de hasta 25 años

Archivo - Vacunación del Virus del Papiloma Humano (VPH) a un niño de entre 13 y 18 años en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade inicia este lunes, 25 de mayo, la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) a todos los varones de hasta 25 años de edad.

La Xunta de Galicia habilita así la posibilidad de vacunarse frente a la infección de transmisión sexual más común a todos los jóvenes nacidos desde 2001.

En el año 2022, Sanidade introdujo esta vacuna en el calendario gallego de inmunización a lo largo de toda la vida para todos los varones de 12 años. Así, y tras diferentes ampliaciones de la cobertura, la inmunización de los chicos se fue extendiendo hasta los 19 años, luego hasta los de 21 y ahora llega a los chicos hasta 25 años. En el caso de la población femenina, su vacunación fue incluida de manera sistemática en el programa gallego desde el año 2008.

La pauta de vacunación para estas nuevas cohortes consistirá en la administración de una sola dosis, siguiendo las recomendaciones vigentes y simplificando el proceso de inmunización.

Las personas que deseen vacunarse frente al virus del papiloma humano podrán solicitar su cita a través de la aplicación Sergas Móvil o llamando a su centro de salud.

EL PAPILOMA HUMANO, LA INFECCIÓN SEXUAL MÁS COMÚN

El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial. La mayoría de las veces la infección se resuelve sola pero, si permanece, es un colaborador imprescindible para el desarrollo de cáncer de regazo de útero, vulva, vagina, año, pene, orofaringe y boca en hombres o mujeres.

Con el objetivo de reducir la circulación del virus entre la población gallega, el Ejecutivo gallego destina una partida de 982.827 euros para vacunar a alrededor de 21.000 varones nacidos entre los años 2001 y 2003.