Arranca en Vigo una multitudinaria manifestación por el 8M que reivindica la "resistencia feminista"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se manifiestan en Vigo desde las 18.00 horas de esta tarde del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con consignas que aluden a las diferentes violencias que sufren las mujeres, pero donde también cabe la mención a la guerra.

Una gran pancarta, predecida por un mantón de 'patchwork', de la plataforma viguesa Resposta Feminista -una de las entidades adscritas a esta convocatoria unitaria- lidera la protesta con la consigna 'Fronte ao medo e o fascismo, a resistencia é feminista'. Al mismo tiempo, se escuchan cánticos como: "Se tocan a unha, tócannos a todas", "Imos desertar as tarefas do fogar" y "Nin guerra que nos mate nin xuíz que nos oprima".

Esta es una de las convocatorias respaldadas por Marcha Mundial das Mulleres, que reclama "tierra viva, pueblos libres y vidas dignas" y, en su manifiesto, defiende "un feminismo de clase, antirracista e internacionalista".

Esta gran manifestación fue precedida por otra durante la mañana, en la que se congregaron, según la organización, alrededor de 15.000 personas.

El resto de ciudades y localidades gallegas también celebran durante esta tarde sus respectivas movilizaciones. Por ejemplo, en A Coruña también salió a las 18.00 horas desde el Obelisco y en Santiago partirá a las 20.00 horas desde la Praza 8 de Marzo.

(Habrá ampliación con foto profesional)