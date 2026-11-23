El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto Fernández - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto Fernández, ha manifestado este lunes una esperanza "quizás seriamente fundada" de que el Papa León XIV visite la capital gallega durante el próximo Año Santo.

Preguntado por Europa Press sobre si alberga la esperanza de que el pontífice acuda a Compostela en el marco del Año Xacobeo, ha calificado este deseo como una perspectiva "profunda".

"Es una esperanza que albergamos, profunda y quizás seriamente fundada, pero siempre desde la esperanza de que el Papa León nos visite como peregrino en el próximo Año Santo Compostelano, que estamos apenas a 38 días de abrir la Puerta Santa", ha subrayado.

Al ser cuestionado sobre si dispone de alguna noticia o confirmación oficial sobre el viaje, el arzobispo ha remarcado que "la esperanza tiene horizonte".

En esta línea, ha comparado la situación con las experiencias de los peregrinos "que saben que tienen que hacer un camino para que llegue".