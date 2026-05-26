Asociación Española de Granjas de Visón afirma que no conocía la situación de la granja de Abegondo y que la investigará

La granja peletera en Abegondo (A Coruña) - ARDE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Granjas de Visón (Agavi) ha afirmado que no tenía conocimiento previo de las informaciones alrededor de la granja peletera en Abegondo (A Coruña) y que iniciará una investigación para "esclarecer la veracidad de las denuncias y tomar las medidas oportunas".

Este martes salía a la luz que la ONG Arde Global denunció este lunes, 25 de mayo, ante la Fiscalía Provincial de A Coruña la existencia de visones enfermos, cadáveres en descomposición, animales mutilados y suciedad "extrema" en una explotación peletera situada en Abegondo, vinculada a Antonio Vigo Piel.

En este contexto, Agavi ha trasladado en un comunicado difundido a los medios de comunicación su desconocimiento sobre la situación de la granja, asegurando que "ninguna persona ni colectivo se dirigió a la entidad previamente".

Agavi ha asegurado que estará "muy pendiente" de los resultados, inspecciones y controles que realicen las autoridades competentes de Sanidad Animal en la explotación.

Además, también ha avanzado que iniciará una investigación para "esclarecer la veracidad de las denuncias y tomar las medidas oportunas".

"Todas las granjas de Agavi están inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) y se someten a controles por parte de las autoridades competentes de Sanidad Animal", han subrayado desde la asociación.

En este sentido, frente a las críticas de Arde y otras organizaciones que solicitan el cierre de estas explotaciones, han remarcado que las granjas de visones en España son explotaciones ganaderas que generan más de 1.000 empleos directos e indirectos.

Asimismo, han enfatizado que, en concreto, sus granjas, tienen un papel "fundamental" en la dinamización de las zonas rurales en las que están ubicadas.