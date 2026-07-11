Asociaciones LGTBIQ+ reclaman un nuevo protocolo gallego para el estudiantado trans al ver el actual "desactualizado"

Pancarta con el lema 'Novo protocolo trans xa!' colgada en el IES Antonio Fraguas, en Santiago de Compostela. - AVANTE LGTB+ / ARELAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Avante LGBT+, Atreve-T y la sección juvenil de Arelas, con el apoyo de otras entidades, han lanzado una campaña para exigirle a la Xunta un nuevo protocolo para el apoyo y acompañamiento del estudiantado trans, ya que consideran que el actual (publicado en 2017) está "desactualizado" y presenta "carencias muy graves".

La presentación de esta campaña ha tenido lugar este sábado a las puertas del Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela, minutos antes de la concentración convocada por Arelas con motivo del Día de la Visbilidad No Binaria. En el marco de esta iniciativa, las entidades han colgado pancartas con el lema 'Novo protocolo trans xa!' en dos centros de secundaria compostelanos: el IES Rosalía de Castro y el IES Antonio Fraguas.

Entre las "carencias" señaladas, que Máx Suárez (en nombre de Arelas) ha detallado ante los medios, creen que el protocolo "no es de utilidad" para estudiantes trans que no cuentan con el apoyo de sus familias o que desean ocultar su identidad "por miedo a ser expulsadas del hogar o sufrir violencia".

También han denunciado que la guía coloca al profesorado "en un papel de 'policía del género'", ya que el texto aduce que el personal docente "debe estar atento a comportamientos disidentes de género" y, en el caso de detectarlos, "comunicárselos al centro y a la familia".

"PARALIZACIÓN" DEL GRUPO DE TRABAJO

Al mismo tiempo, las asociaciones han asegurado que el Gobierno gallego "ya reconoció la necesidad de actualizar el documento" y llegó a crear un grupo de trabajo, que, según las entidades, "elaboró un borrador de protocolo consensuado". Sin embargo, este nunca llegó a ser publicado.

Max Suárez ha apuntado que la Consellería de Educación "paralizó" su publicación "argumentando que estaba en proceso de tramitación la ley trans estatal y era necesario esperar a su aprobación". "Sin embargo, esta ley fue aprobada en febrero de 2023 y, pasados más de 3 años, el nuevo protocolo trans gallego sigue sin ver la luz", ha explicado.

Durante estos años, el tejido asociativo LGBTIQ+ gallego ha preguntado "en numerosas ocasiones" por el protocolo a través de diferentes vías y la respuesta "siempre" ha sido "el silencio administrativo". Eso sí, las asociaciones han recogido que el conselleiro, Román Rodríguez, respondió en junio a una pregunta parlamentaria al respecto --presentada por la diputada del BNG Iria Carreira-- y dijo que el protocolo estaba "plenamente vigente".

"Si todo el tejido asociativo considera que es necesario un nuevo protocolo y colectivos profesionales como el Colegio de Pediatría y el Colegio de Abogacía avalan esta necesidad, ¿qué legitimidad tiene el conselleiro para negar esta realidad?", ha concluido Suárez.

CONCENTRACIÓN POR LAS PERSONAS NO BINARIAS

Por otra parte, decenas de personas se han concentrado ante el Pazo de Raxoi por el Día de la Visibilidad No Binaria para reclamar el "reconocimiento pleno" de este colectivo, que, según ha denunciado la organización, "se quedó fuera" de la ley trans aprobada en 2023.

Cánticos como "Respectade a nosa existencia ou agardade resistencia", junto con pancartas que denunciaban el desabastecimiento de medicamentos hormonales, han reflejado la "urgencia" de las reivindicaciones manifestadas.

De este modo, han denunciado que los gobiernos estatal y gallego "no están cumpliendo" con las demandas defendidas. Concretamente, han puesto el foco en la inclusión de las personas no binarias en el protocolo educativo y en la implantación de formación obligatoria en identidad de género para docentes y persoal sanitario.

Además, han demandado el reconocimiento legal de las personas binarias y personas trans menores de 12 anos y la protección legal efectiva para las personas trans migrantes y racializadas.