Atraca en el Puerto de Vigo un portacontenedores que sufrió un corrimiento de carga, aunque no hay riesgo ambiental

Atraca en Vigo el 14 de enero de 2026 el buque 'María Francisca', que sufrió un corrimiento de carga durante su travesía, a la altura de Aveiro (Portugal). - AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

VIGO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Vigo ha recibido en las últimas horas al buque portacontenedores 'María Francisca', un barco con bandera de Antigua y Barbuda procedente de la terminal de Lisboa, y que sufrió un corrimiento de carga durante su travesía.

Según han informado fuentes del organismo portuario, el barco se dirigía a Vigo cuando, a la altura de Aveiro (Portugal), debido al fuerte oleaje, perdió varios contenedores. Asimismo, se produjo un corrimiento de la carga.

El 'María Francisca' llegó al puerto olívico sobre las 21.30 horas de este miércoles y se encuentra atracado en el Muelle Transversal. Fuentes de la Autoridad Portuaria han confirmado que su situación no supone ningún riesgo ambiental; con todo, se han establecido medidas para garantizar la seguridad en el muelle.

En los próximos días se llevará a cabo el operativo para recolocar los contenedores y que el buque, de casi 200 metros de eslora, pueda continuar su travesía.

En marzo de 2025, otro buque tuvo que atracar en Vigo, también por un corrimiento de carga debido a las malas condiciones en el mar. En aquella ocasión, el portacontenedores era el 'MSC Houston', procedente del puerto del Pireo, en Grecia, y que estaba navegando hacia Liverpool. Al sur de las costas portuguesas, debido al fuerte oleaje, perdió parte de su carga y se produjo un corrimiento del resto, lo que obligó a pedir el atraque en la ciudad olívica, donde se llevó a cabo una intervención para recolocar los contenedores.