La Audiencia de Pontevedra confirma el archivo de la causa que investigaba el accidente de O Marisquiño 2018

VIGO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con ese en Vigo, ha confirmado el sobreseimiento provisional acordado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vigo en la causa que investigaba el accidente ocurrido en agosto de 2018 durante la celebración del festival de O Marisquiño en la ciudad olívica.

El órgano instructor concluía en su auto que "no fue posible identificar un responsable penal concreto de la acción u omisión que causó el accidente", que ocurrió en agosto de 2018 durante la celebración de un concierto en el festival O Marisquiño, cuando parte de un muelle colapsó y causó más de 400 heridos.

De este modo, la Audiencia Provincial desestima los recursos interpuestos por cinco afectados por el derrumbamiento de la estructura ubicada bajo el escenario, que solicitaban la continuación de las actuaciones penales contra varios técnicos del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Los magistrados subrayan que "no se adjuntaron indicios que permitan atribuirles a los investigados responsabilidad alguna por incumplimiento del deber de vigilancia de la estructura", y añaden que la instrucción practicada no permite sostener la apertura de un juicio oral.

Todo ello después de que la propia Audiencia ordenase el pasado mes de abril reabrir la causa por el accidente de O Marisquiño al juzgado de instrucción para concretar posibles responsabilidades penales por parte de los investigados, tanto técnicos del Ayuntamiento como del Puerto de Vigo.

Sin embargo, tres meses después, el Juzgado de Instrucción número de 3 de Vigo volvió a decretar el sobreseimiento provisional de la causa, excluyendo de "responsabilidad penal" a ambas instituciones.

En su auto de julio, el juzgado aseguró que se debe excluir de "responsabilidad penal" tanto al Ayuntamiento como a la Autoridad Portuaria, teniendo en cuenta que la autorización para celebrar el evento correspondió al gobierno local y la cesión de dicho espacio al Puerto.

Para el Juzgado, no parece "debidamente justificada" la perpetración del delito por imprudencia que ha dado motivo a la formación de la causa, teniendo en cuenta, entre otras, dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el ámbito de lo contencioso administrativo que declaró la responsabilidad del Ayuntamiento en la falta de cuidado y mantenimiento de la estructura de hormigón donde se produjo el accidente.

"No nos encontramos ante una responsabilidad objetiva de la administración por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, sino ante la vía penal que se caracteriza por exigir una responsabilidad por culpa, es decir, es preciso determinar el concreto individuo responsable, la concreta acción u omisión y el nexo causal entre uno y otro", sañaló la jueza en su día.

Ahora, la Audiencia confirma esta sentencia y desestima los recursos interpuestos por cinco afectados, decretando el archivo de la causa.