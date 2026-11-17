Archivo - Llegada del remolcador 'Insuíña Rande' con el 'narcosubmarino' al puerto de Aldán /Pontevedra / Galicia (España), a 26 de noviembre de 2019. - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha sacado a subasta la vivienda de E.C.S.G, uno de los condenados en la causa del narcosubmarino interceptado en noviembre de 2019 en la ría de Aldán, en Cangas, con 3.000 kilos de cocaína.

Todo ello, para hacer frente a dos multas de 25 millones de euros que le fueron impuestas por el Tribunal Supremo por prestar colaboración desde tierra a los tres tripulantes del semisumergible.

La vivienda, según recoge el edicto de subasta judicial, ha salido a puja por un valor de 60.000 euros, es la residencia habitual del condenado y está ubicada en la Tercera Travesía de Guixar, en Vigo.

De esta forma, la subasta ha comenzado en la tarde de este martes y concluirá el 7 de diciembre. La puja mínima está fijada en 12.000 euros.