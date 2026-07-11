Audiencia preliminar este lunes por el fratricidio de Vigo: Fiscalía pide 20 años de internamiento psiquiátrico

Archivo - Imagen de los juzgados de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá este lunes una audiencia preliminar, en la que se buscará un acuerdo para no llegar a juicio (con tribunal de jurado), en el caso del fratricidio de Lavadores, Vigo, ocurrido en abril de 2024, cuando Juan D.E. asesinó a su hermana Mari Carmen clavándole un cuchillo repetidas veces.

La Fiscalía pide 20 años de internamiento psiquiátrico para el acusado, aunque entiende que debe ser absuelto del delito de asesinato por concurrir la circunstancia eximente de alteración psíquica.

En su escrito de acusación, el ministerio público señala que los hechos ocurrieron a mediodía del 3 de abril de 2024, cuando la víctima acudió al domicilio de su hermano, en el barrio vigués de Lavadores, a entregarle dinero.

Cuando estaban en la cocina, Juan cogió un cuchillo y le asestó varias puñaladas, causándole lesiones en la espalda, brazos, manos, costado y cuello, que provocaron la muerte de Mari Carmen por una hemorragia masiva. Todo ello, de forma súbita y repentina, sin que la mujer tuviera oportunidad de defenderse.

En el momento de estos hechos, el acusado (cuya curatela tenía la FUNGA) estaba sufriendo una descompensación psicótica, ya que llevaba 4 meses sin tomar la medicación que tenía pautada para su esquizofrenia paranoide y su trastorno del comportamiento. Por ello, la Fiscalía considera que se anularon completamente sus capacidades intelectiva y volitiva.

Así, entiende que el acusado es autor de un delito de asesinato, con la circunstancia agravante de parentesco, y con la circunstancia eximente completa de alteración psíquica. En consecuencia, propone la libre absolución por ese delito.

Asimismo, reclama, como "medida de seguridad", su internamiento psiquiátrico por un periodo de 20 años, y que indemnice al viudo, a los hijos, hermanos, sobrina y nietos de la víctima en cantidades que suman casi 350.000 euros.