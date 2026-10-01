El auge de coches electrificados mantiene un fuerte ritmo de matriculaciones en Galicia: suben un 24% en septiembre

Archivo - Un vehículo en un punto de carga en una electrolinera, a 18 de diciembre de 2023, en Lugo, Galicia (España). La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) estima que hay 25.180 puntos de Recarga de Acceso Público en Esp - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en Galicia ascendieron a 3.163 en septiembre, un 24,1% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este jueves por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Este incremento es más del doble del 10,3% del ritmo de crecimiento de la media española en septiembre, con 93.959 turismos nuevos matriculados en el país.

En el conjunto del año, entre enero y septiembre, las 25.697 ventas de nuevos coches en Galicia se traducen en un repunte del 20,22%, más del triple del 6,8% de subida en el Estado.

De nuevo, el auge de híbridos y eléctricos explican la expansión de matriculaciones en septiembre, con 2.672 unidades, el 85% del total.

En cambio, es desploman un 53,3% las ventas de vehículos de gasóleo, solo 49 turismos, y caen un 13% los de gasolina, con 442 unidades.

Los datos del conjunto de España son los segundos mejores en un mes de septiembre en los últimos 20 años, desde 2007. Toyota se coloca, una vez más, en cabeza, seguida de Volkswagen, Kia, Seat y Renault.

Ancove destaca los buenos resultados este año, por encima de la media de la Unión Europea, superando a países como Alemania y Francia.