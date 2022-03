El Ayuntamiento estudiará las sentencias sobre la zona hundida en O Marisquiño y destaca el "importante voto particular"

VIGO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo estudiará, a través de sus servicios jurídicos, las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que determinan que el mantenimiento del paseo de As Avenidas, parte del cual se hundió durante un concierto del festival O Marisquiño de 2018, era responsabilidad municipal, según el convenio Abrir Vigo al Mar. En todo caso, desde el Consistorio han destacado el "importante voto particular" de uno de los magistrados de la Sala.

A través de un comunicado remitido a los medios, el gobierno municipal de la ciudad olívica ha evitado entrar en el contenido de las resoluciones, aunque ha destacado que ambas tienen "un importante voto particular", en el que uno de los jueces indica que en 1992 esa dársena no podía incluirse en el convenio de Abrir Vigo al Mar ya que el acuerdo alcanzado entre el Club Náutico y Zona Franca fue posterior, y señala que la referida dársena no aparece mencionada en el acta de entrega de las obras por Zona Franca al Concello, formalizada en 2003 y en la que se remite a las obligaciones de mantenimiento y conservación contenidas en el convenio.

En atención a esa discrepancia, el Ayuntamiento ha valorado que la decisión del TSXG "no se toma por unanimidad" y "no se imponen costas, lo que constituye un elemento procesal muy significativo".

"Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la resolución, contra la que cabe recurso de casación y, por tanto, el proceso judicial no está concluido. Como siempre hacemos, esperarmos la decisión de los servicios jurídicos municipales al respecto", concluye el comunicado.