El Ayuntamiento de Ferrol firmará este mes un nuevo contrato de recogida de basura y limpieza viaria

FERROL, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ferrol formalizará a lo largo de este mes el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, con la UTE Copasa - Sectec, tras la decisión del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) de desestimar e inadmitir los tres recursos especiales que mantenían paralizada la adjudicación.

Así lo ha confirmado en el mediodía de este lunes el alcalde, José Manuel Rey Varela (PP), en una rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, donde ha celebrado el fin de un proceso que, según sus palabras, llevaba "más de una década esperando".

El regidor popular ha detallado que la resolución 85/2026 del órgano autonómico de contratación permite levantar la suspensión automática del procedimiento. "Hoy se puede anunciar, por fin, que en los próximos días firmaremos uno de los contratos de servicios más importantes para la ciudad", ha declarado Rey Varela.

La adjudicataria deberá presentar ahora un plan detallado para la implantación progresiva del nuevo sistema, que supondrá una renovación integral del equipamiento urbano. El nuevo servicio, que contará con una flota de camiones de carga lateral y vehículos con etiqueta 'Cero Emisiones', implicará una reorganización de la plantilla de 134 trabajadores para reforzar la limpieza diaria y los desbroces durante todo el año, tanto en el casco urbano como en la zona rural.

"No puede haber vecinos de primera y vecinos de segunda", ha subrayado el alcalde, quien ha cuantificado en 12 millones de euros la inversión privada de la empresa para la adquisición de nueva maquinaria.

NOVEDADES

Entre las novedades destacadas, se sustituirán los actuales contenedores subterráneos por un nuevo modelo ergonómico con sistema electrónico de identificación por radiofrecuencia, y se garantizará el mantenimiento de los arenales durante todo el año, una medida que se aplicará ya este próximo verano. Asimismo, se crearán brigadas específicas que permitirán cubrir las tareas de desbroce de manera permanente.

Al margen del contrato de limpieza, el alcalde ha desgranado otros acuerdos relevantes en materia deportiva. En primer lugar, la junta de gobierno ha adjudicado los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad para la primera fase de la cubierta del Estadio de A Malata.

Los lotes, adjudicados a las empresas Proife y Atenea por un importe conjunto de más de 161.000 euros, permitirán el inicio de los trabajos en las próximas semanas. Rey Varela ha calificado esta actuación, presupuestada en casi cuatro millones de euros, como "la más importante en el estadio desde su inauguración en 1990".

PISCINA DE CARANZA

Por otro lado, se ha aprobado el proyecto de reforma de la piscina climatizada del Complejo Polideportivo Javier Gómez Noya en Caranza, con un presupuesto de 525.000 euros.

Las obras incluirán la instalación de una nueva bomba de calor para la producción de agua caliente sanitaria, la renovación integral de los alicatados del vaso, la sustitución del pavimento por superficies antideslizantes y la instalación de un sistema de automatización y control de dosificación química para cumplir con los criterios sanitarios de la Xunta de Galicia.

"Pensamos en los grandes iconos deportivos, pero no nos olvidamos de las pequeñas instalaciones que utilizan nuestros niños y niñas", ha concluido Rey Varela, quien también ha puesto en valor el avance de las obras en el antiguo recinto de FIMO dentro del macroproyecto 'Ferrol Ciudad del Deporte'.