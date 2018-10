Bajas las reservas de los grupos sanguíneos Cero positivo y A negativo en Galicia

Actualizado 27/02/2018 10:32:39 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los grupos sanguíneos Cero positivo (0+) y A negativo (A-) permanecen bajas en Galicia, mientras que las de Cero negativo (0-) y A positivo (A+) se encuentran normales, según la información facilitada este martes por la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

ADOS recuerda que para poder atender las necesidades de los centros sanitarios gallegos son necesarias 500 donaciones de sangre cada día, por lo que subraya la importancia de acudir a donar de todos los grupos sanguíneos.

Con el fin de facilitar la donación, el próximo lunes, 5 de marzo, ADOS desplazará unidades móviles a los municipios coruñeses de Ferrol --Praza de Armas--, Curtis --frente al Ayuntamiento en Teixeiro--, A Coruña --barrio del Ventorrillo-- y A Pobra do Caramiñal --Praza Alcalde Segundo Durán--.

Asimismo, el lunes habrá unidades móviles para donar sangre en la ciudad de Ourense --Rúa do Paseo-- y en las localidades pontevedresas de Marín --aparcamiento detrás del IES Chan do Mote--, A Guarda --delante del instituto-- y O Porriño --delante del IES Ribeira do Louro--.