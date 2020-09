Baltar cesa a Ojea como vicepresidente de la Diputación y coloca a Caride, que renuncia a la "asignación económica"

OURENSE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha formalizado este lunes la destitución de Armando Ojea como vicepresidente segundo de la institución "por pérdida de confianza" y ha nombrado en su lugar al otro diputado de Democracia Ourensana (DO) en el organismo, Miguel Caride,

Baltar ha justificado esta decisión "por pérdida de confianza" después de que Ojea, afín al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se hubiera ausentado de las dos últimas juntas de gobierno provinciales y tras su voto en contra a los presupuestos que se llevaron a aprobación del pleno el pasado viernes, que salieron adelante con el visto bueno del propio Caride y Montserrat Lama (Ciudadanos).

El presidente de la Diputación ha advertido, además, que el pacto de coalición entre PP y DO en la institución "está absolutamente vigente" a pesar de la ruptura de ambos partidos en el Ayuntamiento de Ourense, donde cuatro de los siete concejales del gobierno de DO mantienen un pulso contra su propio alcalde y presidente de Democracia Ourensana, al que incluso han solicitado expulsar del partido.

Será Miguel Caride, la única opción posible, quien asuma la Vicepresidencia "con carácter provisional" y "mientras no se solucione la crisis de gobierno en la que está sumido el Ayuntamiento de Ourense", una decisión a la que tanto él como el resto de ediles críticos de DO ofrecen "respaldo total y absoluto".

Debido a esta "provisionalidad", Caride renuncia "expresamente a percibir la asignación económica" y ha subrayado que, con este gesto, quieren "dejar claro" su "intencionalidad" de "mantener la ética y la transparencia que tiene como objetivo final la defensa de los intereses generales por encima de los personales o económicos".

"La prioridad de este grupo de concejales no es otra que devolver la estabilidad política y la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Ourense, evitando trasladar la crisis en la que actualmente está sumido él mismo a otras administraciones", han reiterado, a la vez que han manifestado que mantienen su "lealtad y compromiso con los pactos suscritos en junio de 2019 por DO y los populares --los que permitieron el reparto del Consistorio y la Diputación para DO y PP, respectivamente--.

ALTURA DE MIRAS

En la misma línea, los críticos han señalado de nuevo a Jácome como único responsable de querer romper dicha unión "de forma totalmente unilateral y por espurios intereses personales".

Finalmente, han instado a "todas las fuerzas políticas" para que, "con altura de miras y compromiso con la ciudadanía, aparquen sus diferencias e intereses partidistas", y poder, así, "alcanzar un inmediato acuerdo que permita solventar esta crisis".

En definitiva: "Dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, máxime en momentos tan delicados como los que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19", han concluido.

Por su parte, Democracia Ourensana ha reaccionado a través de sus redes sociales, acusando a los ediles díscolos de tener "todo pactado" con el PP. "Miguel Caride envía una nota de prensa aceptando el cargo de vicepresidente de la Diputación de Ourense, antes de que la Diputación haga un comunicado oficial. Entre amigos anda el juego... Cómo anda esto. Todo pactado".

De hecho, Jácome continúa en su postura de que la intención del resto de sacarlo de la Alcaldía se trata de una "trama". Asimismo,el propio Jácome denunciaba ayer públicamente la maniobra de Baltar al nombrar a Caride, sobre quien el regidor ha "iniciado un proceso" para expulsarlo del partido "y declararlo tránsfuga".

"Baltar acabaría teniendo como vicepresidente de la Diputación a un tránsfuga. Ya sería el colmo de una institución acusada históricamente de caciquismo y apaños de alcaldías en el rural".

"ÚNICO INTERLOCUTOR VÁLIDO"

El regidorse erigió recientemente como "único interlocutor válido para cualquier acuerdo con DO", una postura "acreditada en el documento del Ministerio del Interior" --que adjuntó en su comunicación y que anunció que hoy iba a depositar en las secretarías del Consistorio y de la Diputación--: "Democracia Ourensana da por roto el acuerdo pactado en junio de 2019.

Cualquier consideración para retomar el 'quid pro quo' roto en Ayuntamiento-Diputación deberá pasar exclusivamente por el representante legal de DO".

El regidor, además, se apoyó en el papel rubricado entre DO y PP tras las elecciones municipales, en el que se "dice claramente" que el mencionado contrato se suscribe "entre los 'representantes'" de Democracia Ourensana y PP de Ourense: "No dice nada de concejales ni diputados provinciales, de modo que no pueden tener sustento las palabras de Manuel Baltar, reconociendo a Caride como interlocutor del pacto en la Diputación, estableciendo diferencias entre Ayuntamiento o Diputación", abundó.

Finalmente, Jácome destacó que "es DO quien marca acuerdos y líneas ideológicas a seguir y que sus representantes políticos en las administraciones deben llevar a cabo".

Todo esto llega tras proclamar el propio presidente de DO que este domingo iba a presentar una denuncia en el juzgado de guardia por "la usurpación de identidad del partido y el uso fraudulento de un correo con el nombre de Democracia Ourensana en el remitente, bajo la cuenta 'democraciaourensana@gmail.com', por parte de los disidentes de DO". El comunicado de Caride y el resto de ediles de este lunes ya no se selló bajo esta nomenclatura.