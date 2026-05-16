Begoña Caamaño, de periodista ética a literata que desafió al mito

Archivo - Begoña Caamaño posa junto a un río. - ARQUIVO PERSONAL DE BEGOÑA CAAMAÑO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Periodista, narradora, feminista y activista, abanderada de causas justas, profesional ética, habitante de la lengua gallega por elección. La de Begoña Caamaño Rascado es una figura que habla de la Galicia del presente, de conflictos actuales, de igualdad, y que invita al lector y al oyente a cuestionarse y profundizar en el 'mito', en el discurso dado.

En su obra, el periodismo y la literatura se entrelazaron en la búsqueda de una verdad alternativa, y en el compromiso por tratar aquellos temas con peso social, algo en lo que comprometió también su vida.

Nacida en Vigo en octubre de 1964, vivió sus primeros años en la casa familiar del barrio de O Calvario, en estrecho contacto con sus abuelos, un escenario familiar en el que, según ella misma, nacieron sus primeros contactos con los clásicos y su primer amor por la literatura.

Su carácter reivindicativo y militante surgiría poco después, con el traslado de la familia al barrio de Coia, a mediados de los 70. El barrio obrero y las protestas, como las que reclamaban 'Pases pro bus' durante su época escolar, serían el germen de uno de los trazos significativos de la autora: la reivindicación de derechos, el posicionamiento ante causas justas y la movilización ética.

EL PERIODISMO RADIOFÓNICO

Aunque cursó estudios de Magisterio, Begoña Caamaño pronto se decantó por el periodismo, más concretamente por la radio, un medio en el que inició su actividad laboral, y que ya nunca abandonó.

En 1986 entraría a trabajar en la emisora viguesa Radio Noroeste, desde donde pasó a Radio Popular en el 1988. A partir de 1989, y durante el resto de su carrera profesional, Caamaño trabajaría en la Radio Galega, primero en la delegación de Vigo y, posteriormente, en Santiago.

La información ocupó intensa y transversalmente toda su vida laboral, aunque la autora exploró también en el género radiofónico otros ámbitos, como el cultural --Diario Cultural, Club Cultura-- o el de divulgación --Andando a Terra--.

Además, si se habla de su figura, no se puede pasar por alto su compromiso con las causas justas y con el activismo. Desarrolló un intenso trabajo sindical, formó parte de Mulheres Nacionalistas Galegas y se implicó en la Marcha Mundial das Mulleres.

Declarada feminista y comprometida con la sororidad, participó en la constitución de la Asociación Mulleres Galegas na Comunicación e impartió charlas, coloquios y conferencias sobre feminismo, antimilitarismo, defensa de la sanidad y de la enseñanza pública o protección de la lengua gallega.

El feminismo, como utopía que hace avanzar a la sociedad, reconocía, vertebró de forma recurrente su pensamiento y su actividad y le hizo releer --y reescribir-- los mitos clásicos desde una óptica feminista. También el compromiso con la lengua gallega y con la propia galleguidad y los recursos naturales, implicada en movimientos como los derivados del hundimiento del Prestige.

OBRA LITERARIA

Begoña Caamaño fue una autora literaria tardía. Publicó su primera novela --'Circe ou o pracer do azul'-- a los 45 años, en 2009, inspirada por los clásicos y cuestionando el papel otorgado a la mujer en los mitos. Sus más próximos hablan del cuestionamiento a lo establecido como forma de vida.

En 2012 vería la luz su segundo trabajo literario, 'Morgana en Esmelle', Premio Ánxel Casal al mejor libro de ficción 2012, Premio de la AELG a la mejor obra narrativa del año, Premio de la Crítica de la Asociación Española de Críticos Literarios y Premio Losada Diéguez.

Entre sus escritos al morir, en 2014, pocos días después de cumplir los 50 años, los esbozos de una novela que preparaba sobre la figura de Sherezade, y que cerraría una trilogía sobre la mujer en la mitología universal releída desde la óptica feminista y ética de Begoña Caamaño.