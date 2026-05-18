Besteiro destaca que en Andalucía "fracasaron las expectativas del PP" y que el PSOE mantiene el resultado de 2022

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, en declaraciones a los medios - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha destacado que en las elecciones autonómicas de Andalucía se consumó el "fracaso" de las expectativas del Partido Popular y que el PSOE, con la exministra de Hacienda María Jesús Montero, logró "prácticamente el mismo resultado" de 2022.

Preguntado al respecto por los medios este lunes, el jefe de filas del PSdeG ha sostenido que el propio candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, situó en la mayoría absoluta sus expectativas al sostener que si no la lograba "iba a haber lío".

"Pues perece que va a haber lío, porque efectivamente el señor Moreno Bonilla y el PP van a tener que hablar con Vox, como lo llevan haciendo mucho tiempo la extrema derecha y la derecha extrema", ha afirmado.

Dicho esto, ha argumentado que las consecuencias de ese "lío" las pagarán "los ciudadanos" y "los servicios públicos", que son la "verdadera asignatura pendiente" allí donde gobierna el PP con Vox.

Además, sobre los resultados de los socialistas, si bien ha reconocido que el PSOE "esperaba más", ha asegurado que la baja es de "un punto" y que se mantiene "prácticamente el mismo resultado que hace cuatro años".

Dicho esto, ha rechazado que los resultados puedan ser extrapolables el ámbito nacional al asegurar que en las generales "se vota diferente". Así, ha considerado que en los comicios estatales habrá aún "una mayor participación" y se movilizará el voto de la izquierda.