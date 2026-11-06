Besteiro, ante los pagos de la defensa de Koldo: "El que pueda hacer que haga, que paga el PP"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha referido a las informaciones que vinculan al Partido Popular con el pago de la defensa del exasesor ministerial Koldo García para asegurar al "que pueda hacer que haga", "hay que sumarle una coletilla, el que pueda hacer que haga, que paga el PP".

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa al ser preguntado por las informaciones que apuntan a que la Fiscalía Europea y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan un posible fraude de fondos comunitarios destinados a la modernización de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Al respecto, Besteiro ha sostenido que se trata de una noticia de última hora que no debe "alarmar en exceso". "Lo que hay que hacer es facilitar todo tipo de investigación", ha manifestado asegurar que debe "primar la absoluta transparencia, como no puede ser de otro modo".

Dicho esto, se ha referido al caso Koldo. "Mire que no se habló durante todos estos meses del caso Koldo. A mí ya me extrañó que Alfonso Rueda en la sesión de control no sacase su nombre, y ahora nos enteramos de que, efectivamente, a Koldo le pagaba el PP", ha sostenido.

Besteiro ha considerado necesario que el PP de explicaciones sobre esto. "Esta es la realidad que vivimos hoy, un partido financiado a quien ellos decían que era la corrupción máxima del Estado", ha señalado.

Por ello, ha asegurado que se "espera cualquier" cosa de los conservadores.