Besteiro (PSdeG) pide movilizarse ante el riesgo de "retroceder" y advierte de que "un voto puede cambiar el mundo"

Acto de inicio de campaña del PSdeG-PSOE en Vigo, con José Ramón Gómez Besteiro, los candidatos Abel Losada y Carmela Silva, y el alcalde, Abel Caballero, entre otros. - EUROPA PRESS

VIGO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha hecho este jueves, a pocas horas del inicio de la campaña electoral para los comicios generales del 29 de noviembre, un llamamiento a movilizarse y concentrar el voto progresista en el PSOE, ante el riesgo de "retroceder".

Así lo ha trasladado en un acto de inicio de campaña celebrado en la sede socialista de Vigo, en la que Besteiro ha acompañado a los candidatos de su partido por la provincia, entre los que estaban los número uno: los vigueses Abel Losada (Congreso) y Carmela Silva (Senado). En el acto también han participado otros cargos del PSdeG-PSOE, como el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero.

En su intervención, Gómez Besteiro ha pedido "ilusión, responsabilidad y ganas de defender Galicia" de cara a estas elecciones generales y ha advertido de que "lo único que separa avanzar de retroceder es el voto". "Un voto, un escaño, hace cambiar el mundo, lo decide todo", ha reivindicado.

Tras remarcar que los socialistas llegan a esta cita electoral "con muchas ganas" de salir a la calle, escuchar a la gente y "defender lo conseguido", ha incidido en que son conscientes "de lo que se juega" el 29 de noviembre.

"Lo que queremos es seguir creciendo, crecer y repartir desde un gobierno progresista de izquierdas que además lo que haga sea proteger, ser solventes, ser absolutamente responsables, pero también valientes (...). Somos un ejemplo para medio mundo, de la política responsable y seria, somos buenos gestores, gestionamos más y mejor que la derecha, una derecha triste, oscura, gris, que nos quiere devolver al pasado", ha proclamado.

Besteiro se ha referido a las movilizaciones de este miércoles con motivo de la huelga general, y ha advertido de que las miles de personas que salieron a la calle "dejaron mensajes muy claros". Así, ha recordado que los manifestantes reclamaron salarios dignos, acceso a vivienda asequible y servicios públicos de calidad, y ésa "es la Galicia que atacan las derechas".

"No estamos ante una campaña cualquiera. Porque no llega con que crezca la economía. El progreso tiene que llegar a la vida de la gente", ha proclamado, y ha avanzado que, en esta campaña electoral, los socialistas hablarán de "más viviendas pública, mejores salarios, pensiones dignas, más igualdad y más oportunidades", además de defender lo que ya se ha logrado.

En ese sentido, el líder de los socialistas gallegos ha advertido de que "los derechos conquistados no son irreversibles" y que hay que defenderlos y ampliarlos, para lo que el PSOE es "garantía". Frente a esta posición, ha criticado a las derechas, que pretenden "debilitar las conquistas sociales". "La mejor receta contra la involución es la movilización (...) cada voto y cada escaño cuenta", ha advertido, y ha llamado a concentrar el voto progresista en el PSOE para frenar a la derecha y la ultraderecha.

CANDIDATOS

Por su parte, la candidata al Senado por la provincia, Carmela Silva, ha subrayado que los socialistas salen "a ganar" en esta campaña y ha incidido en que "la única posibilidad de frenar al PP y a Vox" es el voto al PSOE. "Por más que nos quieran tristes, apagados, vamos a salir a defender la alegría (...), así que hoy comenzó la remontada", ha aseverado.

El candidato al Congreso, Abel Losada, ha insistido en la idea de que los españoles y los gallegos se juegan "mucho" el 29 de noviembre, en el que se confrontan dos "mundos": "la justicia, la lucha contra la discriminación, la cooperación" frente "al mundo de Miley, Netanyahu y Trump". "Llamo a la movilización, porque el mundo que defendemos los socialistas es el que mejor ayuda a solucionar los problemas de la mayor parte de la población (...), porque los intereses que defienden la derecha y la extrema derecha son los de unos pocos", ha sentenciado.

ABEL CABALLERO

Mientras, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en su intervención, ha reivindicado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la ciudad, y ha remarcado que el PSOE representa la garantía de la continuidad de las políticas de progreso, frente a la "amenaza" de la involución global que representa la extrema derecha. "Es el momento del Partido Socialista, el momento de que la ciudadanía nos encargue seguir avanzando por el camino del progreso", ha proclamado.

El regidor ha destacado el "apoyo histórico" del Ejecutivo a Vigo en el ámbito económico, de vivienda, tecnológico y de infraestructuras, con "docenas de millones de euros", frente a un Núñez Feijóo que, cuando presidió la Xunta, fue "el principal adversario de Vigo".