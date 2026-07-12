Besteiro (PSdeG) reclama a la Xunta una solución al abastecimiento de agua de la comarca de Vilaboa

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en Vilaboa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado a la Xunta una solución a la situación en la que se encuentra el abastecimiento de agua de Vilaboa (Pontevedra).

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, este domingo el líder de los socialistas gallegos se reunió con el alcalde, César Poza, y su equipo, para abordar la situación que sufre la comarca.

En este contexto, Besteiro subrayó que el municipio necesita recursos hídricos "suficientes" para poder desarrollar su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y habilitar más suelo residencial y áreas de actividad económica.

Sin embargo, el socialista ha lamentado que la mancomunidad impulsada por el Gobierno gallego para compartir el suministro entre los municipios "acumula años de retraso" y está "lastrando la creación de vivienda".

Y es que, Besteiro ha insistido en que la obtención de nuevos recursos hídricos está condicionando el desarrollo de Vilaboa, ya que la urbanización de nuevos ámbitos depende de que se pueda garantizar el abastecimiento.

Por eso, ha remarcado que la Xunta "debe liderar la negociación", que depende principalmente del acuerdo entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Pontevedra, y resolver "ya" esa carencia.

También, durante la visita, el secretario xeral del PSdeG ha aprovechado para felicitar a toda la vecindad por la reciente declaración del Entroido de Cobres como Fiesta de Interés Turístico Nacional. "El PSOE trabajó de la mano desde el Ayuntamiento y desde el Estado para otorgarle el reconocimiento que merece", ha enfatizado.