Besteiro tilda de "indigno" el gobierno de Elena Candia en Lugo y avisa de que el PSdeG no dará "ni un día de tregua"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, ante la Escola de Arte Superior de Deseño Mestre Mateo - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cargado contra el inicio de mandato de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, calificando su gobierno de "indigno" y ha advertido de que los socialistas no darán "ni un día de tregua" al gobierno local.

En declaraciones a los medios este jueves en Santiago, el líder de los socialistas gallegos ha criticado a un gobierno que "nació de espaldas a la voluntad de los lucenses y de una operación que compró un voto".

En este contexto, se ha referido a las primeras decisiones de Candia como alcaldesa, "como la retirada de una bandera de Palestina o la supresión del área de promoción de la lengua gallega". Asimismo, el secretario xeral ha criticado la elaboración de un decreto "hecho a medida" para la concejala tránsfuga.

A su juicio, este texto se centra "blindar a quien rompió su palabra" que en ofrecer soluciones a los vecinos, lo que demuestra, según Besteiro, que el nuevo gobierno "primero paga el favor y después ya veremos".