El BNG acusa a la Xunta de "desatender" a los productores ante la caída del precio de la leche y el alza de costes

Pide al Gobierno gallego que ponga en marcha un organismo público que sea capaz de establecer los costes reales de producción de la leche

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha ausado a la Consellería de Medio Rural de "desatender" a los productores de leche y estar "ausentes" ante su situación, puesto que tienen unos costes reales de producción mayores de lo que se paga por la leche. "Para colmo", ha censurado que estos costes de producción han crecido por el incremento de la factura de la luz.

Ante esto, el diputado Xosé Luís 'Mini' Rivas ha reclamado una "urgente" puesta en marcha de un organismo público que pueda establecer los costes reales de producción y ampare a las explotaciones de leche, un cometido del que "el gobierno de Feijóo desertó desde 2009".

En un comunicado, la formación nacionalista ha explicado que la leche es un producto utilizado como "reclamo" por las cadenas de distribución, de manera que "lo que paga el consumidor no se corresponde con los costes reales de producción".

CLÁUSULAS ABUSIVAS

Además, el BNG ha asegurado que algunos contratos incluyen cláusulas abusivas, "mismo mafiosas", en las que se llega a incluir una cláusula de confidencialidad "para que el asunto no se haga público" con la amenaza de que "si no firmas, no te recogen la leche".

En este sentido, la formación nacionalista también ha relatado que es una "argucia" para "fingir" que se cumple la ley de cadena alimentaria, que impide la fijación de precios por debajo del coste de producción.

"EJERCER PRESIÓN"

Así, ha reclamado que el Gobierno autonómico tiene "la obligación" de "ejercer presión" a favor de los productores, de igual forma que reparte "millones entre la industria lechera para mejoras, obras y demás".

De esta manera, el BNG ha pedido medidas para que el sector lácteo sea una actividad económica que "fije población en el rural, facilite la gestión del territorio y proporcione riqueza".