El BNG acusa a la Xunta de "mentir" tras decir que la plaza de Costas en Lugo está vacante: "Era el pago para la moción"

La viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, ha asegurado que la plaza de empleo público de Costas en Lugo "está ocupada desde 2025" y ha acusado a la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, de "mentir" tras asegurar que estaba vacante.

"Esa plaza está ocupada desde mayo de 2025 en concurso específico, es decir, un funcionario de la Xunta puesto a dedo. Esa misma persona sigue actualmente ocupando esa plaza en comisión de servicios", ha afirmado Rodil en una rueda de prensa celebrada este lunes.

Así, Rodil ha recordado las palabras que la conselleira dijo hace unos días en Pontevedra cuando negó la vinculación de la plaza en Costas con la moción de censura y aseguró que "en el momento en el que una jefatura de servicio queda libre, en el minuto cero, se vuelve a convocar esa plaza porque, si no, el servicio queda estancado".

A renglón seguido, Rodil ha apuntado que la persona que ocupa dicha plaza "nunca dimitió y nunca fue cesado" por lo que ha instado a la Xunta a responder "por qué mintió" la conselleira de Medio Ambiente.

Para el BNG "es evidente" que dicha plaza, para la que este lunes termina el plazo de admisión de solicitudes, era "el pago por la firma de la tránsfuga" para que el PP pudiese registrar la moción de censura en Lugo. "Una cacicada, no tiene otro nombre", ha subrayado Rodil.

Con todo, aunque la edil exsocialista del Ayuntamiento de Lugo María Reigosa asegurase que no se presentará a la plaza de empleo público, Rodil ha remarcado que, personalmente, "no sabe lo que va a hacer, pero su palabra no vale nada".

Por todo ello, el BNG registró diferentes iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre esta cuestión y que "se depuren todas las responsabilidades".

En este sentido, Rodil ha incidido en que en un sistema democrático "no se pueden admitir ni permitir el uso de recursos públicos para cambiar gobiernos, manipular la voluntad de la ciudadanía expresada en la urnas y saciar las ansias de poder del PP".

"CLAMOR SOCIAL"

Olalla Rodil también ha hecho referencia la concentración que tuvo lugar el pasado viernes ante la casa consistorial de Lugo y ha afirmado que los vecinos "dejaron claro" el rechazo a la moción.

"Es un clamor social, la indignidad absoluta y la indencencia de esta moción", ha asegurado, al tiempo que ha remarcado que "en muy pocas ocasiones" se concentró "tanta gente" delante del Ayuntamiento.

Así las cosas, el BNG ha ensalzado que la ciudad de Lugo "avanzó mucho" en los últimos años, con un proyecto político que "puso a las personas en el centro".

"Eso es lo que quiere cargarse el PP promoviendo esta moción de censura. Quiere paralizar una ciudad que avanza", ha sentenciado Olalla Rodil.