El BNG apoyará los decretos de vivienda, pero critica la fragmentación: "No se debería optar por parches"

Archivo - El diputado del BNG en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, en Madrid, en una imagen de archivo. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha avanzado que apoyará los decretos de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros, pero ha mostrado su decepción por la fragmentación de las medidas y la elección de "parches" para "atajar la crisis habitacional".

Para el parlamentario nacionalista, si hay que elegir entre "un parche" y "dejar a la gente desprotegida", el Bloque votará "a favor de proteger a la ciudadanía".

"Muchos decretos, pero pocos derechos", ha reprochado Néstor Rego, que ha insistido en que se trata de "garantizar el derecho a la vivienda" y que ese derecho "ni se limita ni se desprecia".

"Cuando estamos hablando de derechos de las personas, los especuladores hacen negocio con las viviendas y el Gobierno quiere hacerlo con los titulares", ha censurado el diputado del BNG.

Asimismo, Rego ha lamentado que la división en dos decretos supone que "lo más probable" es que el que recoge los contratos indefinidos "no se vaya a aprobar".

"Aprobaremos los decretos, pero suspendemos el Gobierno en políticas de vivienda", ha ensalzado antes de subrayar que estas medidas "no pueden ser el punto final de la política de vivienda en esta legislatura", sino que "se deben cumplir todos los compromisos adquiridos con la ciudadanía".

Por otro lado, ha puesto el foco en que son las comunidades autónomas las que "tienen las competencias en materia normativa", apuntando que el Gobierno "puede actuar en un marco normativo básico", pero debería también "aportar más financiación a las comunidades".