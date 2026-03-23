El BNG buscará la unanimidad de la Cámara gallega para que no se le de "ni un solo euro" a los Franco

La líder del BNG, Ana Pontón, se reúne con los representantes de la Comisión pola recuperación da Memoria Historia, Carlos Babío, Rubén Centeno y Beatriz Parga - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha destacado que el BNG defenderá a través de la declaración institucional propuesta para el pleno que acogerá esta semana el Parlamento de Galicia la transferencia del Pazo de Meirás a Galicia así como que "no se le de ni un solo euro de indemnización" a la familia Franco.

Así lo ha explicado tras la reunión mantenida este lunes en Santiago con los representantes de la Comisión pola recuperación da Memoria Historia, Carlos Babío, Rubén Centeno y Beatriz Parga, a los que ha trasladado las propuestas del BNG.

"Estamos ante un gran triunfo, un triunfo histórico, en la recuperación del Pazo de Meirás del que tenemos que felicitarnos, pero nos parece una bofetada a la democracia y a las propias víctimas del Franquismo que esa sentencia reconozca que hay que indemnizar a la familia", ha afirmado Pontón, quien ha advertido que los Franco estuvieron disfrutando durante casi 50 años un bien que era de titularidad pública, por lo que no deben de ser indeminizados.

"Al contrario, creemos que es políticamente importante que digamos que ni un solo euro a la familia Franco", ha señalado para recordar que en 2017 el Parlamento gallego aprobó por unanimidad que el pazo se recuperase sin que esto implicase un nuevo coste al pueblo gallego, dado que ya lo asumió en 1938.

"En coherencia con esta declaración, esta institución tiene que rechazar de forma rotunda cualquier tipo de compensación económica a quien robó y gozó durante décadas de un bien que era del pueblo gallego", ha incidido.

Con este objetivo, ha considerado fundamental contar con la colaboración de los investigadores e investigadoras y con los colectivos que trabajan por la recuperación de la memoria democrática, ya que, según ha indicado, con sus conocimientos pueden aportar argumentos que eviten que los Franco tengan que recibir ningún tipo de indemnización.

En segundo lugar, el BNG defiende que el espacio debe ser transferido a Galicia para convertirlo en un lugar de recuperación de la memoria histórica gallega. "Hay que garantizar la titularidad y uso público del pazo y blindar que tenga como función fundamental ser un centro de recuperación de la memoria histórica, de difusión de todo lo que supuso el Franquismo y la represión que este trajo a nuestro país, sin olvidar como elemento complementario su vinculación con la figura de Emilia Pardo Bazán", ha dicho.

La líder nacionalista ha apostado en este punto por una gestión compartida en la que participen las distintas Administraciones implicadas --Ayuntamiento de Sada, Xunta y Estado-- a través de un convenio de colaboración y por la implicación y participación de toda la sociedad gallega, particularmente la de las entidades de recuperación de la memoria democrática y de las que estuvieron trabajando por la recuperación del pazo".

Pontón ha indicado que "este gran triunfo colectivo" abre la puerta a seguir ganando más batallas. "Recuperamos las esculturas del Metre Mateo, recuperamos el Pazo de Meirás y ahora toda recuperar la Casa Cornide y, así, todos y cada uno de los bienes expoliados por el Franquismo al pueblo gallego", ha afirmado.

En esta línea, ha abogado por seguir profundizando en la investigación sobre todo el expolio llevado a cabo por los Franco en Galicia para ayudar a su recuperación, desde el convencimiento de que, al igual que la realizada por Carlos Babío fue fundamental para recuperar Meirás, la que se desarrolle sobre otros bienes puede "poner fin a la anomalía" de que todo el patrimonio robado por el dictador siga formando parte del patrimonio particular de su familia.

Medidas todas ellas incluidas en la propuesta de declaración institucional que el BNG ya ha trasladado al resto de los grupos parlamentarios "en tiempo y forma en la pasada Xunta de Portavoces", sin obtener respuesta por el momento.

"Yo espero que el resto de los grupos de la Cámara, y muy particularmente el Partido Popular, que es un experto en romper unanimidades, no pongan un veto y que este Parlametno vuelva a expresar algo que creo que representa a la sociedad gallega", ha alegado.

La líder nacionalista ha atribuido la recuperación de Meirás a la movilización del pueblo gallego, una movilización que también permitió rescatar las estatuas del Pórtico de la Gloria, y en la que ha hecho un reconocimiento explícito al papel que jugaron las entidades de la memoria histórica.

"Sin su trabajo, hoy no estaríamos aquí", ha dicho para poner en valor "con toda la humildad, pero también con todo el orgullo", el apoyo del BNG para que se declarase BIC el Pazo y después, desde la Diputación de A Coruña, con Goretti Sanmartín como vicepresidenta, promoviendo un estudio jurídico que reconocía el espacio como titularidad pública.

Además, ha puesto en valor la labor de los "19 de Meirás" que "acabaron en un juzgado por plantar cara a ese Franquismo sin Franco".