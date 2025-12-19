El BNG de A Coruña mantendrá sus acuerdos con el PSOE y ve una "guerra interna" en las denuncias a la alcaldesa

Archivo - Los portavoces de los grupos municipales socialistas del PSOE y el BNG, José Manuel Lage y Francisco Jorquera, en una rueda de prensa - BNG - Archivo

A CORUÑA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, ha vinculado las denuncias de acoso laboral a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y al portavoz del gobierno local y concejal de Hacienda, José Lage Tuñas, por parte de dos exconcejalas de su mismo partido, a "una guerra interna en el PSOE gallego y en el coruñés".

Con todo, ha instado a la formación política y a la propia regidora a "investigar y aclarar lo sucedido", pero ha añadido que "en el caso de ser ciertos, no estamos hablando de acoso laboral". "No es una relación entre jefes y personal subordinado sino que son broncas, peleas, malos modos, mismo presunto hostigamiento entre cargos electos y concejalas miembros del mismo gobierno y grupo municipal", ha expuesto.

Mientras, cuestionado sobre la petición de dimisión del PP a la regidora y el portavoz del gobierno local y la solicitud al BNG para que rompa su acuerdo de investidura, ha aseverado que esta formación "tiene el derecho a pedir lo que quiera", aunque lo ha descartado.

"El PP ha practicado el carroñerismo político por sistema", ha recalcado para asegurar que "no tiene legitimidad para dar lecciones", al aludir al caso del exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, denunciado por agresión sexual. "Que fue despedido de la Xunta entre aplausos", ha apostillado.

EXIGE ACLARACIONES

Lo ha hecho a preguntas de los periodistas sobre este asunto y tras recordar que "lo que ahora se denuncia ya había sido publicado hace varios años por un medio digital y un miembro de la oposición de aquella corporación hizo alusión a ello en un pleno", ha aseverado en alusión al anterior mandato.

"En aquel momento las personas que ahora denuncian no lo confirmaron y permanecieron en sus cargos hasta el fin de mandato", ha recalcado. "Me sorprende", ha dicho respecto a este hecho.

"Es inevitable pensar que denunciarlo ahora y darlo a conocer a la opinión pública tiene que ver con una guerra interna en el PSOE gallego y en el coruñés", ha insistido para añadir que "eso también es grave y no es bueno para la ciudad". Del mismo modo, ha incidido en que "en estos momentos el debate público se caracteriza por la crispación, la bronca constante y el todo vale".

Al respecto, Jorquera ha explicado que el PSOE "haría bien en investigar y aclarar lo sucedido dado que estamos hablando de una denuncia interna". "También debería hacer lo propio Inés Rey, son personas que formaban parte de su gobierno en el pasado mandato y además ella es la secretaria xeral del PSOE en A Coruña", ha aseverado.