El BNG descarta la propuesta de alianza formulada por En Marea

Publicado 30/09/2019 13:06:24 CET

Pontón tacha de "política del circo" la proposición de Villares, que antes había apelado al Bloque a negociar una candidatura con Anova y CxG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha rechazado la proposición lanzada desde En Marea para negociar una alianza de fuerzas "progresistas" gallegas para las generales del próximo 10 de noviembre en la que Luís Villares también incluyó a Anova y Compromiso por Galicia.

"Cuando alguien está preocupado por el relato, por airear e intentar construir su verdad, a lo mejor lo que no quiere son acuerdos", ha espetado Pontón este lunes a preguntas de los medios sobre la propuesta de Villares, que calificó de falta de "seriedad".

Y es que, minutos antes, el portavoz de En Marea, Luís Villares, había apelado directamente al BNG a sentarse a negociar, a pocas hora de que cierre el plazo para presentar coaliciones a las generales del 10 de noviembre, una candidatura unitaria de las fuerzas "progresistas" gallegas que incluya, además de a En Marea y la formación frentista, a Anova y Compromiso por Galicia.

Hora y media después de que Villares hiciese la llamada al diálogo, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, comparecía ante los medios en una rueda de prensa en la que ha descartado la inclusión en esa alianza del BNG, una formación con "un proyecto sólido y solvente" que "ofrece una candidatura de país para defender los intereses de Galicia".

"Para lo que no está el BNG es para definir sus posiciones en base a los problemas o líos que tengan otras fuerza ni a las calabazas que entre otras fuerzas se den entre sí. Somos un proyecto serio, y creo que si algo nos están diciendo los gallegos es su 'no' a la política del circo. Nosotros no vamos importar el circo madrileño a Galicia", ha subrayado Pontón, que ha señalado que el BNG no hace "público" con quién se reúne "o no", por lo que ha desechado confirmar si se produjeron contactos con las fuerzas mencionadas por Villares.

POSTURA DE VILLARES

Minutos antes de que compareciese ante los medios Pontón, Luís Villares había incidido en la necesidad de articular una candidatura "unitaria" de las "fuerzas progresista" de Galicia que permitiese "sumar fuerzas" de cara a llevar a las instituciones estatales una "agenda gallega".

Tras asegurar que Compromiso por Galicia y Anova --que acordaron el pasado sábado mantener la puerta abierta a su inclusión en la coalición de sus socios preferentes EU y Podemos-- están por la labor de llegar a un acuerdo, Luís Villares ha trasladado al Bloque que "sería muy ilusionante que se sumasen".

El Comité Nacional del BNG aprobó el pasado sábado sus candidaturas para el próximo 10 de noviembre, algo que, según Villares, "es compatible con buscar la unidad" a pocas horas del cierre del plazo para el registro de coaliciones --se clausura a las 14,00 horas de este lunes--. "Nadie comprendería que alguien se quedase fuera y pusiera en riesgo la representación de una agenda gallega", ha apostillado

Con todo, el también portavoz del grupo mixto del Parlamento gallego no ha querido desvelar si, descartado el BNG, buscarán articular la coalición con Compromiso por Galicia y Anova.

MÁS PAÍS

También se ha referido Villares a la no inclusión de En Marea en las alianzas territoriales de Más Páis, el nuevo proyecto del exnúmero dos de Podemos, Íñigo Errejón, de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre.

Según Villares, la dirección de En Mare que él mismo encabeza "constató" que la "articulación" de esta alianza con Más País "dejaría a un lado la agenda gallega", por lo que el acuerdo quedó descartado. "Para vivir esa experiencia ya tuvimos a Podemos", ha aseverado en referencia a la ruptura con el partido de Pablo Iglesias en Galicia.