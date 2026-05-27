El BNG se desvincula de la moción de censura en Ourense: "Estamos fuera de esa ecuación, si quieren liarse que se líen"

El diputado provincial del BNG en la Diputación de Ourense Xosé Puga comparece en rueda de prensa en el local comarcal del BNG en Ourense - EUROPA PRESS

OURENSE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del BNG en Ourense ha recalcado su intención de desvincularse de la moción de censura contra el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, apuntando a ofrecer una "esperanza" de cara a las elecciones del próximo año 2027. "Estamos fuera de esa ecuación. Los demás si quieren liarse que se líen", ha señalado el concejal nacionalista en el Ayuntamiento de Ourense Xosé Puga.

Así lo ha trasladado consultado por medios en una rueda de prensa celebrada este miércoles en el local comarcal del partido, instando a PP y a PSOE a "ponerse de acuerdo" y afeando que, a causa de la "maniobra" del PSOE durante el pasado pleno extraordinario, "Gonzalo Pérez Jácome va a tener una aprobación inicial de los prespuestos".

Concretamente, socialistas habían rechazado retirar el expediente presupuestario del orden del día --tal y como habían solicitado PP y BNG-- durante el primer pleno del pasado viernes, dando paso al regidor a someterse a la cuestión de confianza, que fue finalmente rechazada por toda la oposición, abriéndose así el plazo de un mes para que los partidos presenten una moción de censura con nuevo candidato a la Alcaldía.

En este marco, mientras populares se postulan como "única alternativa real" al gobierno del regidor por ser "la fuerza mayoritaria" en la oposición y socialistas apuntan a nacionalistas para formar una alternativa a Jácome, incidiendo en que seis ediles (del PSOE) más cuatro ediles (de BNG) suman 10 ediles (los que conforman el grupo de gobierno), nacionalistas han rechazado involucrarse y han instado a los dos partidos a "ponerse de acuerdo".

SITUACIÓN ACTUAL

"Hace dos años, yo personalmente estampé mi firma para promover una moción de censura. Aquello lo descartó el propio PP, que fue quien no quiso firmar. Ese era el momento, hoy no es el momento", ha afeado Puga, quien ha responsabilizado, además, a PSOE de "quitar del foco" la "situación de declive" en el Ayuntamiento, así como la "situación personal y judicial" de Pérez Jácome --imputado por un presunto delito de prevaricación--, para ponerlo en la oposición.

Asimismo, Puga ha reiterado que son populares y socialistas quienes "tienen que intentar buscarle la salida al laberinto" incidiendo en que nacionalistas "no van a entrar". "Ellos son los que se metieron en este laberinto, que hablen entre ellos y punto. Si después de hablar plantean públicamente una alternativa, nosotros ya valoraremos. Pero ya os aseguro y adelanto que no tiene ni pies ni cabeza, ni va a ser posible. Así que a otra cosa", ha recalcado.

En este sentido, ha subrayado que la situación actual es "un esperpento" que "solo favorece a Jácome" y del que BNG "no va a formar parte". "Seis más cuatro son diez, eso son matemáticas, lo que no sé es si son seis", ha trasladado consultado ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con socialistas.

"Las cuentas que las echen ellos, nosotros estamos echando cuentas de lo que tiene que decidir la ciudadanía dentro de un año. No estamos en esta historia, nosotros estamos a otra cosa, estamos para construir y trabajar por Ourense", ha sentenciado.