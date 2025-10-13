El BNG exige a la Xunta "que acabe con el reparto clientelar y cutre" en la financiación a ayuntamientos

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido a la Xunta que destine más fondos para los ayuntamientos y "que se acabe con el reparto clientelar y cutre" en los presupuestos de la comunidad para el año que viene.

Tras reunirse con representantes de la Fegamp, la líder nacionalista ha reclamado al presidente gallego, Alfonso Rueda, "que no repita en 2026 un presupuesto clientelista y cutre en financiación a ayuntamientos".

En rueda de prensa, Pontón ha denunciado que la Xunta "discrimina a ayuntamientos que no son de su cuerda" y además, con las cuentas de los últimos años, "no garantiza el dinero necesario para servicios esenciales como el SAF", el servicio de ayuda en el hogar.

Al respecto, ha recordado que en el presupuesto de 2025 son 627 millones y "solo 118 se distribuyen de manera objetiva" y con criterios preestablecidos. El resto de recursos, ha asegurado, son "repartidos a dedo por el Gobierno en convenios con municipios sin más criterio que los intereses partidistas del PP".

SAF "INFRAFINANCIADO"

En su intervención, ha puesto el "ejemplo dramático" del SAF, "totalmente colapsado e infrafinanciado", pero ha censurado que, frente a esto, Rueda "recortaba el servicio en 17 millones", a pesar de que "a día de hoy una persona mayor tiene que esperar a que muera otra persona mayor" para entrar en el servicio, lo que califica de "realidad durísima".

Asumiendo las demandas que trasladó la Fegamp, el BNG propone "que se aumente de inmediato la financiación del SAF" de modo que pase de 12 a 20 euros por hora. Es "urgente preservar el cuidado de los mayores", ha incidido Pontón, quien insta a la Xunta a "que rectifique y apoye esta propuesta que comparten todos los ayuntamientos".

Y es que, según ha insistido, "para el PP hay ayuntamientos de primera y de segunda y esto tiene que acabar". Además, "deja año tras año presupuestos sin ejecutar", ha criticado.

Por lo que conoce, el Bloque augura "continuismo" en las cuentas autonómicas para 2026, sin "atender las necesidades eduativas", con "propaganda en materia de vivienda" e "infrafinanciación de los ayuntamientos".