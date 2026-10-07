BNG y PSdeG respaldan los 2,7 millones europeos para la automoción gallega y exigen mayor apoyo industrial

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un desembolso de 2,7 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) destinado a respaldar a más de 400 trabajadores afectados por despidos en una veintena de empresas del sector de la automoción en Galicia, concentradas en el área de Vigo. La medida ha contado con el voto favorable de la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, y del eurodiputado del PSdeG-PSOE, Nicolás González Casares.

La eurodiputada nacionalista ha indicado que estas ayudas supondrán alrededor de 400 euros mensuales por trabajador para tareas de orientación y reciclaje laboral, si bien ha remarcado que el sector requiere apoyo a la producción continuada frente a las dinámicas de deslocalización.

Asimismo, Miranda ha reclamado a la Xunta de Galicia que apoye de forma activa a una industria que genera cerca de 24.000 empleos directos y representa el 15,5% del PIB gallego, según ha subrayado.

Por su parte, el eurodiputado socialista ha expresado su satisfacción por la aprobación de la partida, que financiará el 85% del coste total de las medidas de apoyo, según ha explicado. González Casares ha defendido además la necesidad de incrementar las inversiones para que la industria se adapte a cambios estructurales y tecnológicos.

"La automoción eléctrica es el presente y el futuro del sector, una solución responsable con el medio ambiente y, sobre todo, con los bolsillos de los ciudadanos. No podemos seguir ligando el futuro del sector a unos combustibles fósiles que no producimos y que están sometidos a los vaivenes de decisiones como la ilegal guerra lanzada por Trump contra Irán. Por saber hacer y capacidad innovadora, Galicia debe liderar la transición a la movilidad limpia", ha concluido.

Por otro lado, el eurodiputado del PPdeG Francisco Millán Mon ha reclamado al Consejo Europeo una dotación de 7.290 millones de euros para el sector pesquero y acuícola en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Durante el debate en la Eurocámara, Millán Mon ha instado a la Presidencia irlandesa del Consejo a mantener esta asignación presupuestaria frente a las "presiones" de recortar partidas en políticas tradicionales, subrayando el impacto estratégico de la pesca para Galicia y para la cadena mar-industria.

Asimismo, junto al también eurodiputado popular Nicolás Pascual de la Parte, Millán Mon ha exigido a la Unión Europea una postura de "más firmeza y equilibrada" en sus relaciones con China. Millán Mon ha alertado sobre el desequilibrio comercial con el país asiático

--cuyo déficit crece a razón de más de 1.000 millones de euros diarios-- y ha defendido "la necesidad de reducir la dependencia europea de materias críticas chinas, diversificando las fuentes de suministro".