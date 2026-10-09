El BNG reafirma su rechazo a la mina de Touro tras el aval europeo y garantiza que seguirá "del lado de la gente"

Ana Pontón Propón Declarar Zonas Tensionadas En Todos Os Concellos Cos Prezos Dos Alugueiros Descontrolados - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reafirmado el rechazo de su formación al proyecto de la mina de Touro promovido por Cobre San Rafael, tras conocerse este viernes que la Comisión Europea lo ha declarado como proyecto estratégico. A este respecto, ha garantizado que la organización continuará "del lado de la gente, del lado de Galicia y del respeto al medio ambiente".

A preguntas de los medios este viernes en una rueda de prensa, la líder nacionalista ha insistido en que no es "ninguna novedad" que las instituciones comunitarias se sitúen "al servicio de los intereses de las grandes transnacionales". Asimismo, ha censurado que se pretenda promover un "modelo extractivo depredador" que "no tiene en cuenta las necesidades del territorio".

Pontón ha subrayado que la decisión comunitaria "no cambia ni un ápice" la postura del BNG ni la de los vecinos ante un proyecto que "ya fue rechazado en su momento". En esta línea, ha manifestado su confianza en que "el sentido común sea el que impere" frente a una empresa a la que "no le importa nada, ni contaminar los ríos ni pasar por encima de la gente".

En este contexto, la Comisión Europea ha presentado este viernes una segunda tanda de 46 proyectos estratégicos para la extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas críticas en la Unión Europea entre los que ha incluido dos españoles: uno de extracción de cobre promovido por Cobre San Rafael, en los municipios coruñeses de Touro y O Pino, y otro para el procesado de wolframio pilotado por la minera Abenjar Tungsten.

En concreto, el Proyecto Cobre San Rafael se basa en la explotación del yacimiento del mismo nombre que está situado en el Monte de las Minas entre los ayuntamientos de O Pino y Touro (A Coruña). Se trata de una zona minera activa desde el siglo XIX que fue explotada como mina de cobre entre 1973 y 1986.

Cabe recordar que ya en 2024 la Xunta declaró proyecto industrial estratégico la mina de Cobre San Rafael en O Pino y Touro, un poyecto que han rechazado diferentes colectivos vecinales y ecologistas durante los últimos años.