El BNG urge una junta de portavoces para que el Parlamento apruebe una declaración de apoyo a la flotilla de Gaza

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la comparecencia tras la primera reunión del Consello Nacional de este curso, a 20 de septiembre de 2025. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que el BNG va a solicitar la convocatoria urgente de la junta de portavoces para que el Parlamento apruebe una declaración institucional de apoyo a la flotilla de Gaza y en la que, además, se condene el "acto ilegal del Estado criminal de Israel" tras detener la travesía de la mayoría de embarcaciones que se dirigían hacia la Franja con ayuda humanitaria.

En declaraciones a los medios en Agolada (Pontevedra), la líder nacionalista ha detallado que esta propuesta incluye también demandar la apertura de corredores humanitarios que "permitan, por lo menos, que la comida llegue al pueblo palestino, que está sufriendo un auténtico genocidio que debemos parar por el bien de la humanidad".

Asimismo, la portavoz del Bloque ha aprovechado para enviar "toda la solidaridad y todo el apoyo" del BNG a la flotilla y ha considerado que "la detención ilegal de las embarcaciones" que iban en misión humanitaria es una muestra más de que el estado de Israel "sigue impasible en su genocidio al pueblo palestino".

De este modo, tras recordar que las embarcaciones detenidas "llevaban medicinas, leche para los niños y niñas y alimentos para una población que está sufriendo el hambre que está provocando el estado de Israel", la líder del BNG ha reclamado que se actúe para proteger a las personas que participan en la flotilla, entre las que se encuentran ciudadanos del Estado español, entre ellos gallegos y gallegas.