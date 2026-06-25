El BNG de Vigo alerta de un "recorte clandestino" del mínimo de bomberos por jornada: "Exigimos rectificación inmediata"

Imagen de la reunión del BNG con sindicatos. - BNG

VIGO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Vigo ha alertado de un "recorte clandestino" del mínimo de bomberos por jornada que deben operar en la ciudad, criticando que esta reducción "compromete la seguridad" tanto de los profesionales como de los vecinos: "Exigimos la rectificación inmediata de esta política temeraria".

En un comunicado, el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha explicado que esta decisión fue tomada con una "instrucción clandestina" firmada por el subjefe de bomberos y por el jefe de Seguridad, pero sin contar con la firma de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, y sin haber sido sometida a acuerdo en la junta de gobierno local ni con el resto de grupos de la corporación municipal.

En concreto, el número mínimo de efectivos pasa, según esta instrucción a la que se refiere Igrexas, a ser 15 en las jornadas ordinarias y a 12 en las coberturas de contingencia.

Tras reunirse con representantes sindicales de la CIG y de la CUT, Igrexas ha lamentado que desde 2004 se contabiliza una reducción del 37% de la cobertura ordinaria de bomberos en Vigo, pasando de 24 efectivos por jornada a 15.

El Bloque ha recordado que el propio jefe de servicio de los bomberos, en un informe de 2024, fijaba el mínimo operativo en 20 bomberos, y entre 22 y 23 el número óptimo para atender el servicio. El acuerdo firmado en 2010 marcaba el mínimo en 20.

"Esta decisión injustificable instala el servicio en la precariedad permanente", ha reprochado Igrexas, alertando de que esta reducción afectará a la capacidad de respuesta de los bomberos en situaciones de emergencia.

El BNG ha apuntado hacia la "insuficiencia estructural" de este cuerpo. "De las 162 plazas de bomberos, hoy solo están garantizadas 89, lo que deja el 45% de las plazas sin cubrir", ha insistido el Bloque.