Los bomberos trabajan en un incendio en un cobertizo pegado a una vivienda en Miño (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencias trabajan actualmente en la extinción de un incendio en un cobertizo pegado a una vivienda en Miño (A Coruña). El fuego está "controlado" y no hay personas afectadas.

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín informativo, un particular llamó para informar del incendio, pasadas las 12.15 horas del mediodía, indicando que ardía un cobertizo pegado a una vivienda.

A continuación, el 112 Galicia avisó a los Bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Tambien fueron informados los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, personal del Ayuntamiento y, los Bomberos del Eume.

En estos momentos, los Bomberos de Betanzos tienen el incendio "controlado" y tratan de evitar que el fuego afecte a la casa y a un coche estacionado en sus proximidades, en el lugar de Cachufeira, en Callobre, en la localidad de Miño.