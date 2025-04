El 'Bono Peixe' y declarar el Xacobeo 2027 como Evento de Interés, entre los siete acuerdos unánimes

Archivo - Fachada principal del Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia

El debate de política general concluye con 53 resoluciones aprobadas, doce más que en 2023, ninguna del BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer Debate sobre el Estado de la Autonomía de esta legislatura ha concluido con un total de 53 resoluciones aprobadas, siete de ellas con el apoyo unánime de los 75 diputados que suman PPdeG, BNG, PSdeG y Democracia Ourensana (un representante), entre las que se encuentran el 'Bono Peixe' anunciado este miércoles por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, o la declaración del Xacobeo 2027 como Evento Excepcional de Interés Público.

Aunque el tono del debate no ha estado exento de bronca y ha situado a un PPdeG y a una oposición en planos muy distantes (los populares a quien han dado más respaldo ha sido a las propuestas del diputado de D.O., Armando Ojea), el número de resoluciones aprobadas supera al del último debate de política general que vivió el Pazo do Hórreo en 2023.

Entonces, salieron adelante un total de 41 propuestas, 12 menos que este viernes, cuando se ha superado el medio centenar de iniciativas aprobadas. Eso sí, en términos de unanimidad, el análisis es distinto: solo ha habido siete propuestas que han unido a todos los grupos, cuando en 2023 fueron un total de 13.

UNANIMIDADES

Del total de unanimidades aprobadas, cinco han sido propuestas del Grupo Parlamentario Popular y dos de Democracia Ourensana.

Así, todos los parlamentarios han apoyado conjuntamente tres demandas al Gobierno central planteadas por el PPdeG: solicitar que conceda "cuanto antes" al Xacobeo 2027 la declaración de Evento Excepcional de Interés Público, que el Centro Nacional de Ciberseguridad se sitúe en Galicia y la cesión de los inmuebles vacíos donde existe mayor demanda acreditada de vivienda propiedad de la Sareb.

Por otro lado, PP, BNG, PSdeG y D.O. han coincidido en instar a la Xunta a ampliar este año el calendario de vacunación de los niños, jóvenes y mayores, así como a fomentar el consumo de pescado y marisco fresco en las pescaderías gallegas a través de 'Bono Peixe', anunciado en este debate por el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda.

De Democracia Ourensana, el diputado Armando Ojea ha logrado que todas las formaciones apoyasen dos de las 29 propuestas presentadas. Los grupos han coincidido en pedir a la Xunta reforzar las medidas de seguridad vial en los entornos escolares, incluyendo mejoras en la señalización, pasos de peatones y zonas de baja velocidad.

También han dado luz verde a otra propuesta de D.O., que ha incluido una transacción del grupo popular, por la que se insta a la administración autonómica a impulsar ayudas destinadas a agricultores y ganaderos afectados por la posible declaración de zonas vulnerables "en el caso de que finalmente haya que declararlas" y "siempre que sean afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario, manteniendo los compromisos alcanzados por la Xunta en la mejora del regadía de A Limia".

OTRAS PROPUESTAS ACORDADAS

Además de las unanimidades, también ha salido adelante una propuesta del Grupo Socialista para "redefinir" el programa 'E-Dixgal', que contó con el voto favorable de la bancada popular y del diputado del Grupo Mixto, mientras que los nacionalistas votaron en contra.

Por otro lado, el PPdeG dio luz verde con su mayoría a las iniciativas presentadas, especialmente, por Alfonso Rueda en la primera jornada de este debate. Asuntos relacionados con el traspaso de competencias, mejoras en educación, sanidad, dependencia e industria, han sido algunas de ellas.

Los socialistas dieron su voto favorable a rechazar "expresamente actitudes de turismofobia", que se haga efectiva la transferencia del litoral de manera inmediata o demandar medidas para "mantener la posición de liderazgo de Galicia en las energías renovables".

Mientras, el Bloque apoyó la propuesta de los populares para demandar al Gobierno que convoque el Consejo de Política Fiscal y valorar un modelo justo de financiamiento local, así como pedir al Ejecutivo central que apoye al sector agrario y a otros posibles sectores afectados por el nuevo contexto arancelario. Otra en la que han dado su voto favorable ha sido para demandar la mejora de la red ferroviaria gallega.

Ambas formaciones también han coincidido en su posición favorable a un acuerdo alcanzado entre D.O. y los populares para que la Xunta reconozca la labor del filólogo gallego Isaac Alonso Estraviz.