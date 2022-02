Bronca en el pleno de Ourense tras la expulsión del portavoz del BNG por Jácome, que pidió la intervención de la policía

El alcalde llamó "matón y macarra" a Seara y ha sido censurado por los líderes de BNG y PSdeG

OURENSE, 11FEB. (EUROPA PRESS) -

La sesión plenaria del Ayuntamiento de Ourense que ha desbloqueado la construcción de la residencia de mayores financiada por la Fundación Amancio Ortega ha terminado a los 45 minutos de su inicio después del fuerte enfrentamiento mantenido entre el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el portavoz del BNG, Luis Seara, expulsado por el regidor, quien llegó a solicitar la intervención de la Policía Local para que el nacionalista abandonase el estrado del salón de actos.

Tras la bronca protagonizada entre Seara y Jácome, que llamó "matón" y "macarra" al portavoz del BNG; los grupos decidieron abandonar la sesión después de proceder a la votación sobre la parcela de la residencia en O Pino. Ante el abandono de los grupos por lo sucedido entre Jácome y Seara, la sesión ha sido suspendida por falta de quórum.

El enfrentamiento se produjo durante el primer punto del orden del día, la votación, por tercera vez, del cambio de uso dotacional de la parcela de la antigua estación de autobuses para la construcción de la residencia.

Tras escuchar las intervenciones de cada uno de los partidos sobre una cuestión en la que el grupo nacionalista había avanzado su abstención, Pérez Jácome ha tomado la palabra para referirse al portavoz del BNG como "un auténtico matón y un macarra".

Después de los calificativos ha dado paso a la lectura de una supuesta denuncia de un particular que, según el alcalde, acusa a Luis Seara de haberlo llamado por teléfono después del acto organizado por la Xunta el pasado miércoles para presentar el proyecto del geriátrico.

"Este demócrata llamó a una persona de unos 70 años y le dijo: 'tú fuiste uno de los que me gritó. Demócrata de mierda, te vas a enterar'", ha leído el regidor.

Ante esto, el portavoz nacionalista se dirigió aal estrado pero fue ahí cuando el alcalde no le permitió hablar. "Aquí no mandas tú, esto no es la Unión Soviética", espetó Jácome.

Seara continuó intentando responder a las acusaciones vertidas por Jácome, quien puso tres llamadas al orden y pidió la expulsión del pleno del portavoz nacionalista, llegando incluso a pedir la intervención de los agentes presentes en la sesión. "Policía Local, échenlo. ¿Es necesario refuerzos?" , dijo Jácome.

Mientras se marchaba, el edil ha asegurado no tener constancia de la denuncia a la que aludía el alcalde al que se ha dirigido para contestarle que "es un auténtico sinvergüenza" que "no va a conseguir lo que pretende".

SUSPENSIÓN DEL PLENO

Ya tras el abandono del BNG del pleno, la sesión ha continuado la votación de la residencia que ha salido favorable dado que los concejales habían esperado al término para abandonar el Auditorio Municipal.

Antes, hubo tiempo para un último turno de palabra, en el que el portavoz de Ciudadanos, José Araújo, ha criticado que "se saquen trapos sucios", una intervención a la que Pérez Jacome ha respondido: "¿a Baltar se le pueden sacar los trapos sucios y a Luis Seara no?".

REACCIONES

La bronca sesión ha provocado numerosas reacciones, tanto a nivel local como autonómico. PSOE, BNG y Ciudadanos, así como los concejales no adscritos, han solicitado al Partido Popular "un paso adelante" para un cambio de gobierno. Además, han achacado la situación a un intento del alcalde de "boicotear" la aprobación del geriátrico.

Asimismo, el portavoz nacionalista ha comparecido ante los medios para trasladar que tal conversación con un vecino por el geriátrico "no sucedió en los términos en los que se ha planteado" y que Jácome ha actuado "como un tirano".

En defensa del portavoz nacionalista municipal ha salido Ana Pontón, que califica la situación de "intolerable" y apunta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como "el máximo responsable del esperpento y del despropósito que se está viviendo en Ourense".

El PSdeG también ha dirigido sus miradas hacia el líder del PP gallego, a quien culpan de la situación de Ourense. "Sólo hay un responsable: Feijóo y el PP, que con su decisión colocaron y mantienen a Jácome al frente de la Alcaldía", ha señalado el secretario de Organización de los socialistas gallegos, José Manuel Lage.

FEIJÓO Y EL PP

Precisamente, este mismo viernes el presidente autonómico se encontraba de visita en el Hospital Universitario de la ciudad. Allí, a preguntas de los medios sobre la situación, ha asegurado no saber lo que ocurría en el pleno pero ha trasladado "su solidaridad" con sus compañeros.

"Creo que lo que deberíamos es celebrar que se ha desbloqueado una inversión muy importante con la construcción de la residencia de la tercera edad", ha manifestado el líder de los populares gallegos.

Por su parte, el PP ourensano se ha mostrado en la misma línea lamentando que el acuerdo de facilitar la construcción "se ha visto oscurecido" por una actitud "irrespetuosa que el PP no comparte".

"LO HIZO TEJERO"

El regidor municipal ha reaccionado a lo que él mismo protagonizó durante la sesión plenaria. A través de un vídeo en el canal de Youtube 'Auria TV', asociado a su partido, Democracia Ourensana, Jácome habla de la presunta denuncia hacia el portavoz nacionalista por las amenazas a un vecino.

Asegura que el denunciante lo llamó "totalmente compungido y alucinado". "Estoy autorizado por esta persona para contar esta denuncia", ha expuesto en el vídeo en el que crítica que el concejal "no tenía autorización para subir al estrado ni turno de palabra" y que, por ese motivo, fue expulsado.

"Subir al estrado y cortar al que está hablando lo hizo Tejero, en otro contexto y con un arma. Pero lo hizo Tejero, ni siquiera Beiras cuando sacó el zapato con Fraga hizo eso", dice en el vídeo en el que también apunta a sus socios de gobierno a los que critica que "afearon" su actitud cuando considera que "es correcta".