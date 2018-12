Bruzos recuerda a Villares que fueron los partidos quienes lo animaron "a dar un paso adelante" y liderar En Marea

Publicado 30/11/2018 19:44:18 CET

Cree que deben "afinarse" las declaraciones y actitudes de ciertos cargos públicos que llegaron a renegar de En Marea

Lamenta que "se caricaturice" a los militantes de los partidos y avisa que En Marea "no sobra Villares ni nadie"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado en las Cortes David Bruzos, que encabeza la lista del sector crítico en las elecciones al Consello das Mareas, cree que las acusaciones de que su candidatura es fruto de un "pacto de cúpulas" corresponde a "una estrategia de campaña" más que a "un pensamiento interno" del portavoz de En Marea, Luís Villares, al que recuerda que en 2016 fueron los partidos que hoy critica quienes "le dijeron que diese un paso adelante" para ser candidato a la Xunta.

En una entrevista en Europa Press, Bruzos (Ourense, 1979) señala que es necesario "desdramatizar" el debate interno de un partido instrumental profundamente dividido desde hace casi dos años y que este fin de semana celebra unas elecciones a sus órganos de dirección que supondrán un punto de inflexión en el devenir de la llamada 'unidad popular'.

El nombre de este profesor de secundaria ourensano --diputado en la efímera legislatura de comienzos de 2016-- suscitó consenso entre el sector crítico con la dirección de Luís Villares y que se agrupa en la denominada Mesa de la Confluencia, promotora de la candidatura 'Entre Todas' en la que Podemos, Anova, EU y las mareas de Santiago, A Coruña y Ferrol se reparten los puestos de salida para el proceso de renovación del Consello das Mareas.

Bruzos reconoce que las diferencias entre los sectores que rivalizan en estas elecciones a los órganos de dirección de En Marea radican en "el rumbo que tiene que seguir la organización" y no tanto en el plano ideológico. "Tenemos dos posturas enfrentadas. Nuestra propuesta es que todo el mundo se sienta a gusto", dice.

Y es que, para el ourensano, la dirección que encabeza Luís Villares ha ido "cerrando la puerta" a la participación. "No podemos configurar un espacio que aspire a ganar elecciones diciendo 'tú no me interesas', 'yo no quiero que tú estés aquí'. Esto no puedo ser", remarca.

En este sentido, asegura que En Marea "no puede prescindir" de la participación de los partidos políticos y sus militantes en el proyecto rupturista. "No me quiero imaginar qué sería de En Marea si no estuviera la gente que apoya a Luís (Villares), o si no estuviera Podemos, Esquerda Unida, Anova o las mareas", asevera, antes de subrayar que la dirección saliente tendrá el deber de "tejer" las diferencias para construir En Marea. "Y eso da trabajo", apostilla.

Bruzos cree que "en absoluto" estas elecciones internas constituyen un plebiscito sobre la continuidad de Villares, de quien dice que "está haciendo un muy trabajo en el Parlamento", al igual que el resto de diputados en el Pazo do Hórreo. "Aquí no sobra nadie, no sobra Luís (Villares) ni ninguna persona de su equipo ni la gente que lo apoya", zanja.

NIEGA QUE EXISTA UN PACTO ENTRE CÚPULAS

Villares, que encabeza la candidatura 'Coidando a casa', ha centrado su campaña electoral en las críticas al "pacto de cúpulas" que, dice, representa la lista del sector crítico, en la que, según el portavoz, Podemos, Anova, EU y las mareas de las ciudades se reparten "los sillones" para romper con el modelo de adscripción individual y retornar a lógicas de coalición que, para el magistrado lucense, quedaron "atrás" en 2016.

"Preferiría pensar que es más una estrategia de campaña interna que un pensamiento interno", dice Bruzos en referencia a Villares, al que recuerda que fueron los partidos quienes en 2016 lo animaron "a dar un paso adelante" para convertirse en candidato a la Xunta por En Marea.

"Nuestra candidatura es colectiva. Por supuesto, incluye lo que Luís llama cúpulas de partidos, pero que no son cúpulas, son direcciones elegidas democráticamente elegidas", afirma antes de negar que la victoria del sector crítico suponga romper con la configuración de En Marea como espacio de adscripción individual.

En este sentido, cree que "no es lo mismo decir que una organización tiene que dar un pasito atrás" para que participe desde dentro en "un proyecto común" que "decir directamente que esa gente tiene que desaparecer".

"No podemos decirle a los militantes de las organizaciones que solo los queremos para votar y apretar un botón. [...] Es muy difícil pensar que alguien que lleva 15 años de militancia se vaya a olvidar de su ideología y vaya a participar en un espacio sin tener en cuenta su ideología previa", teoriza el profesor ourensano.

En esta línea, en una entrevista con Europa Press, pide que "no se caricaturice" a los militantes de los partidos como personas que siguen a rajatabla lo que marcan sus partidos. "Son perfectamente responsables, tienen una ideología y saben lo que votan", afirma, antes de subrayar que "si no se tienen en cuenta esas sensibilidades previas" se les "cierra la puerta" a "participar" en En Marea.

¿RIESGO DE RUPTURA?

La división del partido instrumental trae el recuerdo de los episodios vividos en la anterior legislatura con Alternativa Galega de Esquerdas, predecesora de En Marea y que vio cómo varios de sus diputados acababan en el grupo mixto por desavenencias internas.

Bruzos confía en no repetir errores del pasado y apela a que, en caso de ganar, su candidatura tratará de ser "integradora". Sobre la continuidad de Villares en la portavocía parlamentaria, apunta que no es "competencia" del Consello, ya que se trata de "una decisión" del grupo parlamentario. "Respetaré si el grupo dice que Villares tiene que seguir", apostilla.

"AFINAR" CIERTAS ACTITUDES

"Tenemos que afinar ciertas cosas", responde cuando es preguntado sobre su opinión acerca de ciertas declaraciones de cargos electos por el partido instrumental que, como las diputadas Carmen Santos (Podemos) o Eva Solla (EU), llegaron afirmar que no formaban parte de En Marea.

Recuerda que los diputados fueron electos "por En Marea" y cree que es necesario "hacer piña" en torno al proyecto porque "se está trabajando bien", tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso de los Diputados, donde descarta que los parlamentarios sean "un satélite" de Unidos Podemos, como afirma Alexandra Fernández (Anova).

"Creo que no lo son. El grupo funciona de forma autónoma pero también de manera coordinada con sus aliados", asevera Bruzos, que "no duda" de que la "voluntad" de Podemos Galicia es "fortalecer el espacio" y no controlarlo desde dentro.

Ve "positivo" que "de un tiempo a esta parte" exista "más gente" que "quiere participar" en En Marea, en relación a la llamada de la dirección de Podemos Galicia a sus bases para participar activamente en el partido instrumental y que coincidió con un crecimiento del censo de casi 2.000 personas lo que, sobre el papel, otorga ventaja a los críticos las predicciones sobre el resultado de las votaciones, que se conocerán el lunes.

"Desconozco por qué no participaron antes", asegura en referencia a Podemos un Bruzos que niega "rotundamente" que el partido morado vaya a gozar de un encaje especial en los órganos del partido instrumental.

Por último, afirma que está "de paso" por la política y que ser candidato a la Xunta en 2020 le "queda muy lejos". "Si me preguntas por un futuro, querría que dentro de seis meses haya 6.000 inscritos y que en mayo tuviésemos el gran resultado de 2015", cierra.