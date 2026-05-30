Buscan a un bañista en la playa de Barra, en Hío, Cangas (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un operativo de emergencias trata de localizar a un bañista cuyas pertenencias permanecen en la arena de la playa de Barra, en Hío, en el municipio pontevedrés de Cangas.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, un particular informó de los hechos minutos después de las 18,00 horas. Los alertantes señalaron que la persona solía bañarse en esa zona, que llevaban tiempo sin verla y que existía la posibilidad de que no hubiese conseguido salir del agua.

Ante ello, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó la acción de Salvamento Marítimo, del Servizo de Gardacostas de Galicia, de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Servizo Municipal de Protección Civil de Cangas.

A continuación, desde Salvamento Marítimo informaron de la movilización del helicóptero de rescate Pesca I, de Gardacostas de Galicia. También se desplazaron embarcaciones de la Guardia Civil.

Los medios buscan por tierra, mar y aire para tratar de localizar a la persona.