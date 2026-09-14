Buscan a una mujer de 76 años desaparecida en Toén (Ourense)

Dolores, mujer desaparecida en Toén - PROTECCION CIVIL DE BARBADÁS

OURENSE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un amplio dispositivo busca a una mujer de 76 años, llamada Dolores, desaparecida desde el pasado domingo en el municipio ourensano de Toén.

Según informa Protección Civil de Barbadás, las tareas de búsqueda se centran entre la zona Moreiras (Toén), lugar del que desapareció, y San Benito de Cova de Lobo (Barbadás).

La mujer, que padece demencia, tiene pelo negro y coleta. No hay registro de la vestimenta que llevaba durante su desaparición. Piden avisar al 112 en caso de tener información.